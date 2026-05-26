La inflación en el sector seguros provoca alza en los precios de las pólizas

Vehículos inundados en uno de los aguaceros que han afectado la capital dominicana. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La economía dominicana enfrenta en el último año una inflación que supera el 5 %. Los servicios de seguro no han escapado de esa realidad y, quienes hayan renovado recientemente su póliza de vehículo con daño propio, conocido como ´seguro full´, probablemente notaron un incremento en su costo.

El índice de precios al consumidor (IPC), que cerró el pasado abril con un alza interanual de un 5.11 %, sumado a los pagos de reclamos por parte de las empresas aseguradoras producto, entre otras cosas, de los daños cada vez más frecuentes causados por las inundaciones, ha aumentado en el precio de las pólizas.

Así lo indicó el presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), Franklin Glass, quien explicó que las empresas de ese sector sufren, al igual que otras industrias, incremento en precios y costos "porque la economía se está encareciendo".

La precisión de Glass surge luego de que Diario Libre le consultara tras recibir la queja de una usuaria de seguro full que vio incrementarse el precio de la renovación de su póliza este año, además de un aumento por la cobertura de daños por inundación.

Puntualizó que, desde 2021, las aseguradoras compran repuesto para vehículos con incrementos que van desde un 30 % hasta un 50 %. Los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) establecen que entre abril de 2021 e igual mes de este año, el IPC del sector seguro registró un aumento de un 20.5 %.

"Pagar un reclamo, el internamiento en salud, un bómper de un carro, es a costo de 2026. El negocio (de seguros) sufre los costos, los incrementos de precios en la economía en sentido general. Es una incidencia de esos factores que hacen que hoy el mercado de seguro de auto y, principalmente salud, sufra incrementos porque es con eso que se pagan todos los reclamos", aseguró.

Inundaciones

El titular de la Cadoar afirmó que las compañías del sector tienen cada vez más reclamos, tanto por los accidentes como por los daños provocados por las inundaciones, las cuales declaró son "cada vez más comunes y los costos de reparación mío también son cada vez más caros".

Detalló que solo los daños ocasionados por las lluvias del pasado 8 de abril provocaron pagos en reclamación por 750 millones de pesos para las empresas aseguradoras, el 64 % de ese monto destinado a vehículos dañados y el restante 36 % fueron para pagos a casas y negocios que también resultaron inundados.

El dirigente gremial aclaró que existen dos tipos de cobertura por daños de inmersión: la involuntaria y la voluntaria. Definió la primera como la que sucede cuando un vehículo estacionado es alcanzado por el agua, mientras que la segunda es cuando un conductor intenta atravesar un río o charco y el automóvil se queda inundado.