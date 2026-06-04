Banco Santa Cruz gana premio FICO por su innovación en gestión de riesgos

El Banco Santa Cruz fue reconocido con el premio FICO Decision Award 2026, en la categoría de soluciones en la nube, por su capacidad de transformar la gestión de riesgos en un motor estratégico de crecimiento y eficiencia.

El galardón reconoce cómo la entidad ha logrado integrar las mejores prácticas de riesgos dentro de un sistema decisional que permite tomar decisiones en tiempo real, anticiparse a escenarios de expansión o contención y fortalecer la confianza de sus clientes.

Con la plataforma FICO, Banco Santa Cruz redujo los ciclos de cambio de políticas de 90 a solo dos días y acelerado en un 85 % el lanzamiento de nuevos productos, consolidando su posición como referente de innovación en el sector financiero.

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La solución, basada en la nube, permite un modelo centrado en el cliente, con decisiones coherentes en todos los canales y capacidad para procesar múltiples solicitudes en línea al mes.

Además, mediante analítica avanzada, la entidad ha implementado políticas automatizadas que proyectan una disminución significativa en la tasa de morosidad de tarjetas de crédito y préstamos personales.

Respuestas en tiempo real

"Nuestro sistema anterior tardaba hasta 90 días en implementar los cambios en las políticas, lo que no se ajustaba a las dinámicas actuales del mercado. Necesitábamos una arquitectura de toma de decisiones que fuera capaz de responder en tiempo real a los cambios y que diera autonomía a nuestros equipos comerciales para ejecutar rápidamente las nuevas medidas", explicó Maribel Concepción Hidalgo, vicepresidenta senior de Gestión Integral de Riesgos de la institución financiera.

Nikhil Behl, presidente de software de FICO, señaló que "Banco Santa Cruz ha demostrado que la nube no es solo una tecnología de hospedaje, sino que permite liberar el potencial humano. Sus equipos dejaron de esperar meses para implementar cambios en las políticas y pasaron a probar nuevas estrategias en cuestión de días. Esa es la diferencia entre reaccionar ante los movimientos del mercado y anticiparse a ellos. La toma de decisiones basada en la nube no solo te hace más rápido, también te hace más inteligente".

De su lado, Courtney Haan, gerente de experiencia estratégica de pagos en Velera y miembro del jurado de los premios, dijo que el Banco Santa Cruz no solo reemplazó un sistema heredado, sino que reinventó su enfoque hacia la gestión del riesgo crediticio, demostrando que la arquitectura tecnológica adecuada puede ofrecer velocidad y control al mismo tiempo.