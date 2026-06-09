MICM y el Banco de Sabadell suscriben acuerdo para atraer empresas españolas a RD

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Banco de Sabadell suscribieron un acuerdo de colaboración para promover la operación en territorio dominicano de centros de producción de empresas españolas orientados, principalmente, al mercado norteamericano.

Con el convenio, pactado por el ministro Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón y el director general adjunto del banco, Maurici Lladó Vila, el MICM pondrá a disposición de las empresas interesadas, en particular las que buscan establecerse bajo el régimen de zonas francas, los beneficios previstos en las legislaciones vigentes, así como capacitaciones, asesorías y otros mecanismos de apoyo para facilitar su establecimiento en el país.

En tanto, la entidad bancaria facilitará financiamiento y acompañamiento financiero a empresas españolas interesadas en operar en la República Dominicana.

El acuerdo busca robustecer el tejido productivo nacional y apuntalar al país como destino regional de inversión de empresas de capital español, además de fomentar oportunidades de inversión, expansión empresarial y conexión con cadenas globales de valor, según explica una nota de prensa.

Además, establece la creación de una Comisión de Seguimiento para facilitar la coordinación , programación y cumplimiento de lo acordado.

Principal inversionista

Sanz Lovatón destacó durante la firma que España se consolidó en 2025 como el principal inversionista extranjero en República Dominicana, aportando 1,086.1 millones de dólares, lo que representa el 21.5 % de toda la inversión extranjera directa (IED) recibida por el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/whatsapp-image-2026-06-09-at-103454-am-aba9ffe4.jpeg El ministro Yayo Sanz Lovatón (FUENTE EXTERNA)

Indicó además que la idea es que las empresas españolas aprovechen las ventajas competitivas locales, especialmente en materia de comercio exterior, nearshoring y su posicionamiento como hub logístico en el Caribe, al tiempo que contribuyen al fortalecimiento de la industria y economía nacional.

"El hecho de que este acuerdo nos permita seguir facilitando la entrada de estos capitales para financiar las operaciones de las empresas españolas en nuestro país es sumamente importante", añadió.

En tanto, Lladó Vila manifestó que esa entidad tiene una gran confianza en el futuro del país y en las oportunidades que ofrece para la inversión y el desarrollo empresarial.

"Esto representa un nuevo paso en la colaboración que Banco Sabadell viene desarrollando con el ministerio desde el año 2022, con el objetivo de seguir apoyando siempre la inversión y el desarrollo empresarial", puntualizó.

Mientras que la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos, destacó el impacto de las empresas de su nación en la económica local, especialmente en la transferencia tecnológica, aportando en la diversificación de ofertas de productos y servicios.

"La creación de empleos, la contratación de trabajadores locales para cubrir empleos cualificados, el aumento neto de la entrada de capitales, en la discusión de prácticas organizacionales, la discusión de algunas prácticas de dirección y gestión empresarial y el incremento del salario real", declaró.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/whatsapp-image-2026-06-09-at-103454-am-1-c80f36ca.jpeg Autoridades tras el acuerdo. (FUENTE EXTERNA)

El acto también contó con la presencia de Francisco Pérez, Pte. Cámara de Comercio de España; María Pilar Serret, Consejera Económica y Comercial de la embajada de España, el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Peña, así como otros representantes del MICM y del Banco Sabadell.