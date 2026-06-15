Exportaciones en América Latina suben un 15.7 % en enero-marzo

Contenedores en el Puerto de Haina. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El valor de las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe creció un 15.7 % interanual, según un informe publicado ayer por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que subraya el aumento continuado de los flujos comerciales en la región.

El dato de enero-marzo supone una aceleración de ese ritmo de crecimiento después de que 2025 se cerrara con una expansión del 7.8 % con respecto al año anterior.

Este crecimiento responde a una aceleración de volúmenes de bienes exportados así como a un aumento de los precios, según el reporte de estimaciones de tendencias comerciales regionales del BID.

El principal impulso vino dado principalmente por la minería (especialmente el oro y el cobre), productos agrícolas como soja, café y carnes, y también por los envíos de petróleo al exterior.

"La región continúa fortaleciendo su desempeño exportador y muestra una creciente capacidad de adaptación, aun en un contexto global incierto y volátil para el comercio internacional", indica en el reporte el economista principal del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID y coordinador del informe, Paolo Giordano.

El informe insiste en que, pese a la incertidumbre que aún rodea a la situación en torno a Irán, las perspectivas comerciales para la región se mantienen positivas.

En cuanto a las importaciones, estas también crecieron en el primer trimestre, un 9.7 % interanual, tras haber registrado una expansión del 6.7 % en 2025.