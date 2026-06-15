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Exportaciones en América Latina suben un 15.7 % en enero-marzo

Informe destaca las perspectivas comerciales positivas de la región

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    Exportaciones en América Latina suben un 15.7 % en enero-marzo
    Contenedores en el Puerto de Haina. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El valor de las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe creció un 15.7 % interanual, según un informe publicado ayer por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que subraya el aumento continuado de los flujos comerciales en la región.

    El dato de enero-marzo supone una aceleración de ese ritmo de crecimiento después de que 2025 se cerrara con una expansión del 7.8 % con respecto al año anterior.

    Este crecimiento responde a una aceleración de volúmenes de bienes exportados así como a un aumento de los precios, según el reporte de estimaciones de tendencias comerciales regionales del BID.

    El principal impulso vino dado principalmente por la minería (especialmente el oro y el cobre), productos agrícolas como soja, café y carnes, y también por los envíos de petróleo al exterior.

    "La región continúa fortaleciendo su desempeño exportador y muestra una creciente capacidad de adaptación, aun en un contexto global incierto y volátil para el comercio internacional", indica en el reporte el economista principal del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID y coordinador del informe, Paolo Giordano.

    El informe insiste en que, pese a la incertidumbre que aún rodea a la situación en torno a Irán, las perspectivas comerciales para la región se mantienen positivas.

    En cuanto a las importaciones, estas también crecieron en el primer trimestre, un 9.7 % interanual, tras haber registrado una expansión del 6.7 % en 2025.

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