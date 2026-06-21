Industria alemana pierde alrededor de 14,000 puestos de trabajo al mes

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó ayer que en Alemania se pierden cada mes entre 10,000 y 14,000 puestos de trabajo en la industria y abogó por reformas estructurales para ayudar a las empresas a que sigan siendo competitivas para mantener el bienestar en el futuro.

La economía se encuentra en un "riesgo sustancial", dijo durante un diálogo con ciudadanos en ocasión del día de puertas abiertas del Gobierno y se comprometió a no "aceptar sencillamente" esta circunstancia.

Merz citó la escasa competitividad de los precios, un factor en el que influyen los altos costos de la energía.

También defendió la necesidad de reformas estructurales como las que está impulsando su Ejecutivo, entre ellas la flexibilización de la jornada laboral o el aumento de la edad de jubilación.