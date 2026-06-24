El MICM y Uber Eats firman acuerdo para impulsar comercio de las mipymes

El gerente general regional de Uber Eats, Marco Nannipieri, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y Uber Eats firmaron un acuerdo de colaboración con el propósito de impulsar el comercio interno y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país.

A través de la aplicación móvil de la empresa de servicios personalizados (delivery), las mipymes podrán potenciar sus ventas, ampliando el alcance geográfico de sus servicios, publicitar sus productos a más personas y eficientizar sus operaciones mediante la tecnología, según informaron las entidades.

El convenio contempla que la plataforma ofrezca un descuento de un 10 % en 1,500 entregas de Uber Flash a las mipymes referidas por el MICM durante la celebración de rondas comerciales en 2026. Además, remitirá a los comercios registrados en la aplicación de Uber información sobre el proceso de Certificación Mipymes y Mipymes Mujer, otorgadas por la institución.

Igualmente, los restaurantes y comercios nuevos registrados en los 30 días posteriores a las rondas comerciales recibirán dos meses de tasa de servicio preferencial, mientras que otros comercios distintos a restaurantes se beneficiará con créditos para anuncios publicitarios.

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El titular del MICM, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, y el gerente general regional de Uber Eats para la región Andina, Centroamérica y el Caribe, Marco Nannipieri, formalizaron el convenio, que es el primero rubricado por la empresa con una entidad pública en la región caribeña.

"Este acuerdo constituye una alianza estratégica entre el sector público y privado, que impactará positivamente la sostenibilidad en el desarrollo y la competitividad de las mipymes, como impulsoras del progreso de la sociedad dominicana", manifestó Sanz Lovatón.

Indicó además que a través del convenio se refuerza el compromiso de ambas entidades de impulsar el desarrollo de las mipymes, puesto que las plataformas digitales se han convertido en una infraestructura esencial para el comercio moderno, facilitan la interacción entre productores, comercios y consumidores.

Mayoría mipymes

Nannipieri afirmó que "República Dominicana cuenta con una comunidad emprendedora dinámica y con gran potencial de crecimiento, de hecho el 75 por ciento de los comercios asociados a la aplicación son mipymes".

Y agregó que "a través de esta alianza reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando oportunidades para ellas, facilitando su acceso a herramientas tecnológicas que les permitan crecer, adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado y continuar generando valor para sus comunidades".