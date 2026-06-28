España conoce la oferta dominicana para atraer inversión industrial y manufactura avanzada

Delegación dominicana en Madrid encabezada por el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón (centro, derecha). ( FUENTE EXTERNA. )

Varios representantes del Gobierno dominicano y del sector empresarial presentaron a la República Dominicana como una plataforma productiva, logística e industrial para que empresas españolas expandan sus operaciones hacia el Caribe y América, durante el Encuentro Empresarial República Dominicana-España.

La propuesta incluyó oportunidades de inversión en sectores innovadores, entre ellos la manufactura avanzada y la industria de semiconductores, con el objetivo de fortalecer la agenda de inversión, innovación y encadenamiento productivo entre ambos países.

Durante la actividad, desarrollada en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que la República Dominicana busca consolidarse como un centro desde donde las empresas españolas puedan manufacturar, ensamblar, almacenar y redistribuir mercancías hacia mercados estratégicos.

"La República Dominicana quiere ser para España mucho más que un socio comercial. Queremos ser la plataforma productiva, logística e industrial desde donde las empresas españolas puedan crecer hacia el Caribe y Las Américas", expresó.

Estabilidad e inversión

El funcionario destacó que la economía dominicana mantiene una trayectoria de estabilidad y resiliencia y señaló que, en el 2025, el país recibió 5,033 millones de dólares en inversión extranjera directa, con una participación importante de sectores como comercio, industria y zonas francas.

Indicó que al cierre de 2025 el país contaba con 843 empresas instaladas en 93 parques de zonas francas, que generan más de 200,000 empleos directos, mientras que las exportaciones del sector superaron los 8,600 millones de dólares.

También resaltó la ubicación geográfica del país, así como su infraestructura portuaria y aeroportuaria y la conectividad marítima y aérea, factores que, según explicó, reducen los tiempos de transporte para las operaciones comerciales.

Estrategia de semiconductores

Como parte de la presentación, expuso la estrategia nacional para desarrollar la industria de semiconductores y la manufactura avanzada, con la que el país busca integrarse a las cadenas globales de valor mediante actividades de manufactura, ensamblaje, servicios industriales y logística especializada.

Sanz Lovatón agradeció a la Cámara de Comercio de España, la Secretaría de Estado de Comercio y al Centro España Exportación e Inversiones (ICEX) por la organización del encuentro.

Asimismo, valoró la participación de las instituciones dominicanas que integraron la misión oficial, entre ellas el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), ProDominicana, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (Dgapp) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

El Encuentro Empresarial República Dominicana-España, realizado con el apoyo de la Embajada Dominicana en España, reunió a empresarios, inversionistas y representantes gubernamentales de ambos países.

El sector empresarial dominicano estuvo representado por el presidente y vicepresidente del Conep, Celso Juan Marranzini y César Dargam, respectivamente.

La delegación del sector público estuvo integrada por el director general de la Dgapp, Andrés Lugo Risk; el subdirector general de ProDominicana, Vladimir Pimentel; la subdirectora ejecutiva del CNZFE, Yarisol López, y el subdirector administrativo de la DGA, Francis Almonte.

Por España participaron el director del Departamento de Relaciones con Iberoamérica y secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Narciso Casado; el director de Internacional de la Cámara de Comercio de España, Jaime Montalvo, y la secretaria de Estado de Comercio y presidenta del ICEX, Amparo López Senovilla.