Grupo Rensa Solar recibe reconocimiento en el Foro de Inversión de las Américas

De izquierda a derecha: Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Sergio Carlo, socio de Rensa Punta Cana, el presidente de la República, Luis Abinader y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos durante entrega de reconocimiento al Grupo Rensa Solar. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

El Grupo Rensa Solar fue reconocido la noche de este miércoles como la mejor empresa de energía solar del año durante el Foro de Inversión de las Américas 2026, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, quien entregó el galardón en reconocimiento a la trayectoria de la empresa y a su aporte a la inversión, la generación de empleos, la innovación y el desarrollo sostenible en la República Dominicana.

La distinción destaca más de 25 años de operaciones de la empresa en el mercado dominicano y su contribución al desarrollo del sector de la energía solar fotovoltaica.

Representantes presentes

El reconocimiento fue recibido por Sergio Carlo, socio de Rensa Punta Cana, en representación de los otros empresarios del grupo, Carlos Janáriz y Eugenio Fajardo.

En la ceremonia participaron además la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras.

Durante el acto de apertura, el presidente de la República, Luis Abinader, indicó que el Foro de Inversión de las Américas busca promover e impulsar alianzas estratégicas entre más de 52 países.

Indicó que, por esa razón, el evento nace como una plataforma para conectar ideas e instituciones.

Asimismo, destacó que permitirá que gobiernos, inversionistas, empresas, organismos multilaterales y agencias de promoción de inversiones dialoguen, intercambien experiencias y fortalezcan la cooperación regional.

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