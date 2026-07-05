Entidades firman acuerdo para impulsar la inclusión financiera de las mipymes

El gerente general de Equifax, Christian Del Rosario, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y Equifax Dominicana suscribieron un convenio interinstitucional orientado a la inclusión financiera, la formalización y el desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

El acuerdo establece un mecanismo de intercambio de información a partir de las certificaciones de clasificación empresarial Mipymes y Mipymes Mujer, emitidas por el MICM. Esto ayudará a fortalecer los análisis, informes y modelos de evaluación del comportamiento crediticio del sector.

A través de este intercambio, ambas instituciones podrán medir el impacto de las políticas públicas de inclusión financiera y orientar el diseño de nuevas iniciativas con mayor precisión técnica, según indica una nota de prensa.

En el marco del acuerdo, el MICM suministrará las empresas beneficiarias de las distintas certificaciones y programas, así como su clasificación y actividad económica, a partir de los cuales Equifax elaborará informes y modelos econométricos sobre el comportamiento financiero del sector.

Asimismo, los participantes en talleres y actividades organizadas por el MICM tendrán acceso gratuito al Plan Básico de MiData, además de capacitaciones especializadas sobre el manejo y aprovechamiento de estas herramientas.

Adicionalmente, las mipymes certificadas que se afilien en el marco del convenio podrán acceder a un descuento de un 30 % en los planes de reporte de crédito.

Importancia de la alianza

El acuerdo fue firmado por el titular del MICM, Eduardo –Yayo- Sanz Lovatón, y el gerente general de Equifax, Christian Del Rosario Santana, quienes destacaron la importancia de esta alianza para fortalecer el ecosistema de las mipymes en el país.

Sanz Lovatón resaltó que el acuerdo refleja el compromiso del MICM de promover y facilitar a las mipymes el acceso a herramientas financieras formales para su sostenibilidad y crecimiento.

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"Las mipymes son fundamentales para nuestra economía y para el empleo, por eso trabajamos permanentemente para su fortalecimiento e innovación junto a aliados del sector privado", manifestó el funcionario durante la firma del convenio.

En tanto, el gerente general de Equifax valoró que el acuerdo representa un paso firme hacia la democratización del crédito en el país, asegurando que el acceso a datos precisos y a una educación financiera robusta es clave para que las mipymes tengan mayor visibilidad para el sistema financiero formal.

"Al aprovechar nuestras capacidades analíticas con las certificaciones del MICM no solo ayudaremos a las empresas a entender mejor su comportamiento crediticio a través de herramientas como MiData, sino que ayudaremos a abrir las puertas a mejores oportunidades de financiamiento", explicó.

Sobre Equifax

Equifax es una compañía global de datos, analítica y tecnología con un rol fundamental en la economía mundial, ya que ayudan a instituciones financieras, compañías, empleadores, individuos y agencias gubernamentales a tomar decisiones críticas con mayor confianza.