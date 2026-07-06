Los fondos de inversión superan 82,000 cuentas activas en la República Dominicana

Los fondos de inversión en la República Dominicana alcanzaron la cifra de 82,598 cuentas activas en mayo de 2026, equivalente a un incremento de más del 40 % frente al mismo mes del año anterior, cuando el sector contaba con 58,762 cuentas.

Así está contenido en el boletín mensual de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi), en el cual se establece que del total de cuentas activas, 78,236 pertenecen a personas físicas, ocupando el 95 %, lo que confirma que el perfil predominante de la industria es del inversionista individual, que puede invertir en algunos fondos desde pequeños montos.

"Los fondos de inversión brindan acceso a oportunidades que antes eran exclusivas para grandes capitales. Cuando alguien invierte en un fondo que tiene una plaza comercial o un parque de zonas francas, ese inversionista participa de los resultados de esas inversiones y además ayuda el crecimiento del país", expresó Santiago Sicard, presidente ejecutivo de Adosafi.

Dijo que, para tener acceso a ese tipo de inversiones de manera individual, había que disponer de un capital que muy pocas personas podían comprometer y que, a través de un fondo, ese activo se compra con el dinero de diversos aportantes donde los beneficios los recibe cada uno en proporción exacta a su participación.

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La industria arrancó en 2013 con apenas 45 cuentas activas. En 13 años, el número superó las 82,000, según destacó el gremio a través de un comunicado de prensa.

Acceso a inversiones

La República Dominicana registra una penetración de fondos de inversión inferior al 1 % de su población, frente a un promedio que supera el 5.60 % entre los países latinoamericanos, sin incluir a Brasil.

Ser parte de los fondos de inversión en República Dominicana es un proceso accesible, que se puede realizar directamente, en el caso de los fondos abiertos con una de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI) miembro de Adosafi y autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.