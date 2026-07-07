Gasolinerías dan tregua de 30 días antes de decidir si dejan de aceptar pagos con tarjetas

Eddy Alcántara, director de Pro Consumidor; Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; y el titular de Anadegas, Juan Elías Pérez, durante la reunión. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Gobierno y la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) acordaron un plazo de 30 días para encontrar una solución a las demandas del gremio, que amenazó con dejar de aceptar pagos con tarjetas en sus estaciones por la comisión que les cobran las empresas propietarias de los verifones.

La información fue dada a conocer luego de finalizado un encuentro este martes con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón; el titular de Anadegas, Juan Elías Pérez, y otros representantes del sector público y del comercio, sin la presencia de las empresas de los verifones.

En el encuentro el gremio explicó que, durante las últimas dos semanas, ha solicitado formalmente la intervención de las autoridades competentes para buscar una solución a esta problemática, donde las comisiones cobradas por los manejadores de tarjetas oscilan entre 2.50 y 1.95 %.

Dijo que estas comisiones, combinadas con el incremento sostenido del precio de los combustibles en los últimos meses, han elevado considerablemente el costo financiero que soportan las estaciones de servicio.

Anadegas indica que, mientras el margen regulado de comercialización es de aproximadamente 23.75 pesos por galón en el diésel regular y 27.07 pesos por galón en las gasolinas, el costo por concepto de comisión representa entre 6.59 y 8.45 pesos por galón, equivalente a un porcentaje cercano entre 25 y 36 % del margen bruto de comercialización, dependiendo del combustible y de la tasa negociada con cada manejadora de tarjetas, tales como Carnet, Visanet y Azul, entre otras.

La asociación resalta que los niveles de comisión son significativamente superiores a los observados en otros países de América Latina y muy por encima de los vigentes en Europa, donde en muchos casos las tasas oscilan entre 0.3 y 0.8 %.

"Queremos dejar claramente establecido que esta posición no busca desalentar el uso de las tarjetas por parte de nuestros clientes. Por el contrario, reconocemos que los pagos electrónicos aportan seguridad, formalidad, bancarización y eficiencia a la economía. Nuestro propósito es crear conciencia sobre el fuerte impacto económico que estas comisiones tienen sobre el sector", dijo el gremio.

Agregó que entre un 50 y 70 % de las ventas de combustibles en muchas estaciones ya se realizan mediante tarjetas bancarias, porcentaje que continúa aumentando mientras también se incrementan los precios de los hidrocarburos.

Propuestas de Anadegas

En ese contexto, el organismo solicitó la creación de un régimen especial de comisiones para las estaciones de servicio, tomando en consideración que ese sector no tiene la facultad de trasladar estos costos al consumidor final debido a que los precios y márgenes están regulados por el Estado.

El gremio requirió diseñar un esquema que logre reducir las altas comisiones cargadas al detallista de combustible, cuya medida permitiría mantener el uso de las tarjetas, fortalecer la bancarización, reducir el manejo de efectivo y preservar la estabilidad económica de las estaciones de servicio.

Anadegas señaló que el negocio de las entidades financieras no depende exclusivamente de las comisiones cobradas a los comercios. Una parte importante de sus ingresos proviene de los intereses por financiamiento, avances de efectivo, cargos por mora, membresías y otros servicios financieros.

En ese sentido, consideró viable establecer un tratamiento diferenciado para el sector de expendio de combustibles sin afectar la sostenibilidad del sistema financiero.

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