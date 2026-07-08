Pagos con tarjetas en estaciones de combustibles suman RD$41 millones

Una parte de los comerciantes de combustibles, agrupados en la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), dio este martes un plazo de 30 días para negociar el pago de las comisiones que cobran las empresas propietarias de los verifones a las estaciones por el uso de ese servicio. La situación sucede en medio de un creciente uso de tarjetas por parte de los consumidores en esos establecimientos.

En promedio, entre enero y mayo de este año, se realizaron cada mes 5.5 millones de transacciones con tarjetas en las estaciones de combustible, una cifra que implica un crecimiento con relación a los 5.2 millones que se promediaron en 2025 y superando también los 4.7 millones del 2024.

En los primeros cinco meses de 2026 los usuarios de tarjetas realizaron 27.5 millones de operaciones con tarjetas en bombas dispensadoras de hidrocarburos, alcanzando los 41,002.1 millones de pesos, ubicándose como el cuarto tipo de comercio con mayor cantidad de transacciones, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Solo en mayo pasado, el último mes que recogen las estadísticas del BCRD, se transaron 9,398 millones de pesos en pagos en estaciones, mediante 6.1 millones de transacciones.

El presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, tras salir de una reunión con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo –Yayo- Sanz Lovatón, para abordar la situación, indicó que las estimaciones es que las empresas de pago cobran mensual 584 millones de pesos por la comisión de tarjetas de crédito, una cifra que al año asciende a entre 5,000 y 6,000 millones de pesos.

"La propuesta es que sea una tarifa fija, que se nos cobre por cada galón vendido, por la utilidad o los márgenes que tenemos, que se haga un descuento o que se pague 30-40 centavos por cada transacción, es lo que queremos y es como se hace en otros países", declaró Pérez.

El gremio, que amenazó con paralizar el cobro con tarjeta en sus estaciones, una decisión que pospuso el pasado domingo y que este martes anunció daría un compás de espera de 30 días, denunció que del margen bruto de 25 pesos que reciben por cada galón de combustible vendido, deben pagar siete pesos en comisiones a las propietarias de los verifone, lo que representa cerca del 27 % de su ganancia bruta.

"Vamos a dar el compás de espera que el ministro (Sanz Lovatón) nos pidió, que aproximadamente serán 30 días, para buscarle solución al impasse. No queremos perjudicar a la población, queremos que la gente siga usando las tarjetas, pero a un costo menor (para los detallistas)", manifestó el titular de Anadegas.

Empresas de pagos no participan

En el encuentro participaron otros representantes del sector público y del comercio, sin la presencia de las empresas propietarias de los mecanismos de pagos, las cuales no se han referido al tema, por el momento.

Sin embargo, el MICM informó que como parte del proceso convocará posteriormente a los principales proveedores de servicios de pagos con tarjetas para dar continuidad a las conversaciones y facilitar la búsqueda de soluciones consensuadas

Sanz Lovatón adelantó que "en unos breves días o semanas regularizaremos el tema. Estamos trabajando en una comisión conjunta: Anadegas y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes para buscar una solución al impasse que se ha generado".