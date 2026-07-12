Ministerios se alían para impulsar participación de mujeres en mipymes y emprendimientos

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el de la Mujer lanzaron la iniciativa Mujeres que Lideran, presentaron las becas del Programa ejecutivo en liderazgo femenino y firmaron un acuerdo marco de cooperación orientado a impulsar la equidad de género y el empoderamiento económico de ese segmento de la población en la industria, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el ecosistema emprendedor.

La actividad reunió a autoridades de ambas instituciones, representantes del sector empresarial y actores vinculados al desarrollo económico, en un espacio concebido para promover acciones que amplíen las oportunidades de formación, liderazgo, innovación y crecimiento para las mujeres, como parte de una agenda común orientada a fortalecer su autonomía y su participación en sectores estratégicos de la economía.

El titular del MICM, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, destacó que el crecimiento económico del país requiere aprovechar plenamente el talento, la capacidad de innovación y el liderazgo de las mujeres.

Señaló que esta alianza fortalece la articulación entre ambas instituciones para impulsar políticas que amplíen la participación femenina en la industria, las mipymes y el ecosistema emprendedor, lo que a su vez genera mayores oportunidades para el desarrollo productivo nacional.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, afirmó que la autonomía económica constituye uno de los pilares para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y destacó que el acuerdo permitirá ampliar las oportunidades de formación, liderazgo y desarrollo empresarial para las mujeres.

Agregó que iniciativas como Mujeres que Lideran y el Programa ejecutivo en liderazgo femenino reflejan el compromiso del Estado de impulsar políticas públicas que fortalezcan la participación de las mujeres en los espacios de decisión y en los sectores estratégicos de la economía.

Iniciativas

Durante la actividad fue presentada Mujeres que Lideran, una iniciativa concebida para fortalecer las capacidades de liderazgo de mujeres con responsabilidades directivas, empresarias y emprendedoras, mediante procesos de formación, mentoría y generación de redes de colaboración que contribuyan a potenciar su desarrollo profesional y empresarial.

Como parte de esta iniciativa también fueron anunciadas las becas del Programa ejecutivo en liderazgo femenino, dirigido a fortalecer competencias para la toma de decisiones, la dirección estratégica y la gestión organizacional, con el propósito de incrementar la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo dentro del sector productivo.

La jornada incluyó, además, la firma del acuerdo que contempla acciones conjuntas para desarrollar programas de formación y fortalecimiento de capacidades; impulsar el liderazgo femenino, la innovación, la digitalización y la educación financiera; apoyar a mujeres emprendedoras y empresas lideradas por éstas, promover el acceso a mercados y cadenas de valor, generar información e indicadores sobre la participación femenina en el sector productivo y fomentar la implementación del sello Igualando RD en empresas industriales y mipymes.

Asimismo, prevé la creación de una mesa técnica interinstitucional para dar seguimiento a los avances e identificar nuevas oportunidades de cooperación.