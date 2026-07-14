Embajada dominicana lleva a empresas de EE. UU. la oferta de zonas francas del país

La Embajada de la República Dominicana en Estados Unidos encabezó una gira de promoción comercial por Texas, Ohio y Carolina del Norte, para presentar las ventajas competitivas del país a empresas líderes de sectores estratégicos como tecnología, manufactura avanzada, energía, logística, salud y aeroespacial.

Entre las compañías participantes figuraron Google, Lenovo, Lockheed Martin, First Solar, Cheniere Energy, Sempra, Excelerate Energy y VX Aerospace, además de entidades financieras como PNC Bank, KeyCorp y Fifth Third Bank. De la parte dominicana, participaron los parques industriales de Las Américas, Punta Cana, Savanna, Santiago, Nigua y PIISA.

El “DR Trade & Investment Road Show 2026”, desarrollado del 7 al 10 de julio, contó con el respaldo de ProDominicana, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el de Energía y Minas, el Consejo Nacional de Zonas Francas, Adozona y el Banco Popular Dominicano y reunió a más de 110 representantes empresariales e institucionales en Houston, Columbus y Raleigh.

La embajadora María Isabel Castillo sostuvo que el objetivo de la misión fue demostrar que la República Dominicana puede aportar valor a las empresas estadounidenses mediante cadenas de suministro más resilientes, mayor competitividad y soluciones logísticas eficientes.

Castillo afirmó que el país ofrece “capacidades comprobadas” para convertirse en un socio estratégico del sector productivo estadounidense., según indica una nota de prensa.

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Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa fue la participación de autoridades estatales de los tres estados visitados. En los encuentros intervinieron oficinas de los gobernadores de Carolina del Norte y Ohio, organismos de desarrollo económico, cámaras de comercio y entidades de promoción empresarial, además de instituciones de Houston dedicadas al comercio internacional.

La intención es convertir estos contactos en una plataforma permanente para futuras misiones comerciales, acuerdos de cooperación y nuevas inversiones hacia las zonas francas dominicanas, agrega el documento.

Estrategia para atraer IED

La gira forma parte de la estrategia del Gobierno para atraer inversión extranjera directa y ampliar el empleo formal mediante el fortalecimiento del régimen de zonas francas.

Asimismo, busca aprovechar las oportunidades que ofrece el DR-Cafta para consolidar a la República Dominicana como una plataforma de manufactura cercana al mercado estadounidense, con altos estándares de calidad y cumplimiento.