El Gobierno supera los RD$900 MM en créditos a microempresarios en 2026

Fabricio Gómez Mazara, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón y Carolina Mejía durante el acto de entrega. ( FUENTE EXTERNA )

Con la entrega de créditos por 160 millones de pesos a microempresarios y emprendedores del ensanche Capotillo, en el Distrito Nacional, el Gobierno dominicano supera ya los 927 millones entregados en lo que va de año, como parte del compromiso y el apoyo permanente a ese sector de la economía nacional.

En la entrega de este jueves, encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduador -Yayo- Sanz Lovatón, y el director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Fabricio Gómez Mazara, fueron beneficiados 422 microempresarios del Distrito Nacional, para que continúen innovando, generando empleos y movimiento económico.

Sanz Lovatón destacó que con cada entrega de préstamos que el Gobierno realiza a través de Promipyme se rompen las barreras de acceso al crédito que persisten para algunos emprendedores dominicanos.

"Con esta entrega reafirmamos nuestra confianza en quienes todos los días generan empleos, producen riqueza y hacen avanzar la economía dominicana", añadió.

Mayoría es a mujeres

En tanto, Gómez Mazara resaltó que el 54 % de los préstamos entregados en esta jornada fueron destinados a mujeres.

Asimismo indicó que con estas entregas también cumplen con la política pública de incorporar a una mayor cantidad de mujeres al tejido productivo, como garantía de la sostenibilidad del crecimiento económico dominicano y la mejora de la calidad de vida de los descendientes de las microempresarias y emprendedoras.

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"Nos llena de orgullo decir que desde nuestra llegada a la institución hemos desembolsado un total de 19,800 millones de pesos, de los cuales el 51 % han sido a negocios liderados por mujeres", destacó.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, así como funcionarios del MICM, de Promipyme, dirigentes comunitarios y lideres religiosos del sector.