Reconocen a AES Dominicana por la excelencia en sus estándares de seguridad

El Ministerio de Trabajo reconoció a AES Dominicana por sus estándares de seguridad laboral, otorgando a la empresa distinciones que validan la eficacia de sus sistemas de gestión y su compromiso con la protección de la vida, la salud y el bienestar de sus colaboradores.

La unidad AES Andrés recibió la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el premio a la excelencia en seguridad y salud en el trabajo, la principal distinción que concede el Ministerio de Trabajo en esa materia, y un reconocimiento especial por la participación de su brigada de emergencias en la demostración realizada durante la celebración del Día de la Seguridad, organizada por la institución.

La certificación acredita que tanto las operaciones de generación de electricidad como el manejo de la terminal de gas natural cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento 522-06 y las demás disposiciones aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo, mediante la implementación de un sistema de gestión enfocado en la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, la capacitación continua y la mejora permanente de las condiciones laborales.

El presidente de la República, Luis Abinader, entregó el Premio a la Excelencia en el Cumplimiento del Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo a AES Dominicana. El reconocimiento fue recibido por Giselle Leger, vicepresidenta Legal y de Asuntos Gubernamentales, y Francisco Jaque, gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Seguridad Física.

Excelencia en seguridad

El Premio a la Excelencia en Seguridad y Salud en el Trabajo reconoce a las organizaciones que desarrollan una cultura preventiva sólida, con resultados sostenidos en la gestión de riesgos, el liderazgo organizacional, la mejora continua y la promoción de buenas prácticas que contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y la salud laboral.

Te puede interesar AES Dominicana y TotalEnergies forman consorcio para desarrollo de energía renovable

Estos reconocimientos reflejan nuestro compromiso permanente con la seguridad, uno de los valores fundamentales de AES Dominicana. Más allá del cumplimiento normativo, trabajamos cada día para fortalecer una cultura preventiva que proteja a nuestros colaboradores, contratistas y comunidades, incorporando estándares internacionales y procesos de mejora continua en todas nuestras operaciones, expresó

"Estos reconocimientos reflejan nuestro compromiso permanente con la seguridad, uno de los valores fundamentales de AES Dominicana. Más allá del cumplimiento normativo, trabajamos cada día para fortalecer una cultura preventiva que proteja a nuestros colaboradores, contratistas y comunidades, incorporando estándares internacionales y procesos de mejora continua en todas nuestras operaciones." Edwin De los Santos Presidente de AES Dominicana “

La seguridad constituye uno de los pilares de la estrategia de sostenibilidad y excelencia operacional de AES Dominicana. A través de una gestión basada en la prevención, la capacitación, la participación de sus equipos y la mejora continua, la empresa promueve entornos de trabajo cada vez más seguros y resilientes, en línea con las mejores prácticas de la industria energética.