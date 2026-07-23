Destacan el liderazgo de RD en empresas fintech en el Caribe

Al centro el gobernador Héctor Valdez Albizu, junto a funcionarios del BCRD y miembros de Adofintech. ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió la visita de la nueva directiva de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech (Adofintech), encabezada por su presidente, Jorge Mancebo, quien destacó que el país es líder del Caribe en empresas de este tipoy el octavo de América Latina.

Mancebo expresó la clara vocación de Adofintech de acercar todavía más los servicios financieros a la población del país, contando con los recursos de gestión que proporcionan con profesionalidad sus 65 integrantes en la nación.

Dijo que entre los objetivos de la organización está el ejercer un papel relevante destinado a afianzar la inclusión financiera y la bancarización en el país, además de invertir en acciones de importante repercusión como la educación.

Expuso que Adofintech es una asociación que, desde su constitución en 2018, apoya y lidera el fortalecimiento del ecosistema fintech a través de acuerdos institucionales nacionales e internacionales, colaborando en el desarrollo de un marco regulatorio y realizando actividades que promuevan mayor inclusión financiera vía las fintech.

Integración tecnológica

En tanto, Valdez Albizu indicó que se está trabajando en la implementación del nuevo sistema de gestión de pagos instantáneos, cuya puesta en funcionamiento cambiará por completo la forma de hacer transferencias de fondos y pagos en el país.

Esta plataforma operará 24 horas, los siete días de la semana y los 365 días del año, así como acreditación en máximo 10 segundos, según informó la institución mediante nota de prensa.

Señaló que el nuevo sistema permitirá que proveedores de servicios de pago no bancarios, como las fintech, puedan conectarse y ofrecer determinados servicios en igualdad de condiciones a las entidades bancarias tradicionales.

Manifestó que se trata de incorporar al sector de las fintech en la élite de los sistemas de pagos por su nivel tecnológico y por la categoría de los servicios financieros no sólo en el Caribe, sino incluso en toda América Latina.

El gobernador estuvo acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés; el director del Departamento de Sistemas de Pagos, Ángel González Tejada; y el director del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado.

La delegación de Adofintech estuvo además compuesta por Dalma Hernández, directora ejecutiva; Carlos Santelises, segundo vicepresidente; Margarita Mejía, vicesecretaria, y Miguel Adames, vicetesorero.

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