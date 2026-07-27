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Apple destrona a Nvidia como empresa más cotizada

El costo de la inteligencia artificial presiona a las grandes tecnológicas

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    Apple destrona a Nvidia como empresa más cotizada
    Apple alcanza los 4.93 billones de dólares en capitalización bursátil. (FUENTE EXTERNA)

    Apple destronó ayer a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo después de que el gigante de chips cayera un 4.99 % en Wall Street tras conocerse que negocia una inversión de 250,000 millones de dólares con OpenAI para un proyecto de centros de datos.

    Al cierre del parqué, Apple subió un 1.17 % y alcanzó los 4.93 billones de dólares de capitalización bursátil, mientras que Nvidia bajó un 4.99 %, hasta los 4.78 billones. 

    Proyecto de OpenAI

    Según avanzó The Wall Street Journal, Nvidia negocia un inversión de 250,000 millones de dólares en un proyecto masivo de centros de datos de OpenAI, matriz de ChatGPT.

    El medio sugiere que el proyecto se puede ubicar en el sur de Ohio (Estados Unidos) y superar los 500,000 millones de dólares.

    Impacto en el mercado

    El acuerdo con el gigante de chips cubriría la deuda derivada del arrendamiento y la construcción del centro de datos, pero podrían estar conversando sobre un segundo contrato para la compra de los semiconductores.

    Aunque el acuerdo no está cerrado, el elevado coste para Nvidia parece ser el motivo detrás de la venta masiva de acciones.

    Los recientes resultados de Alphabet y Tesla también revelaron un aumento del gasto previsto en infraestructuras de IA y provocaron ventas de los títulos en ambas compañías.

    Hace diez días, Apple superó momentáneamente a Nvidia en el ránking de empresas más valiosas. Las empresas que le siguen en la lista de grandes cotizadas son Alphabet, la empresa matriz de Google; Microsoft, Amazon, TSMC y Broadcom.

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