La valoración de Shein cae un 78 % desde 2022 ante su salida a bolsa, según Bloomberg

El actual estado de las cuentas y los negocios de popular plataforma de 'moda rápida' Shein sostendría una valoración de entre 22,000 y 25,000 millones de dólares antes de su anticipada salida a bolsa, lo que representa un desplome de hasta un 78 % con respecto a su estimación máxima, registrada en 2022.

La consultora Bloomberg Intelligence (BI), afiliada a la agencia de noticias Bloomberg, divulgó hoy esa evaluación, basada en multiplicar entre 13 y 15 veces las ganancias proyectadas para la empresa en 2027, ya que las cuentas de este año se verán lastradas por el impacto de los aranceles y de las disrupciones logísticas.

Esa estimación, no obstante, contrasta no solo con la mencionada cifra de 2022, que se estimaba en unos 100,000 millones de dólares, sino también con otras más recientes que la situaban ya entre 40, 000 y 50,000 millones.

Además, se situaría por debajo de los 30, 000 millones de dólares a los que apuntan algunos de los inversores que están interesados en la inminente salida a bolsa de Shein, de la que se espera que empiece a cotizar entre septiembre y octubre en Hong Kong tras años de vaivenes, planes frustrados en Nueva York y Londres y polémicas internacionales.

BI subraya que otras cotizadas en Hong Kong enfocadas a la exportación de bienes de consumo sitúan su valor en un múltiplo de entre 8 y 13 frente a sus ganancias proyectadas para 2027, poniendo como ejemplos al mayor vendedor mundial de ordenadores personales, Lenovo, al productor de electrodomésticos Haier o al fabricante de ropa deportiva Shenzhou International.

Tanteando la demanda

La semana pasada, el citado medio indicó que Shein ya había comenzado a tantear la demanda entre los inversores para una operación en la que podría recaudar entre 2,000 y 3,000 millones de dólares con la venta de unos 342 millones de participaciones.

La firma fue fundada en la ciudad oriental china de Nanjing en 2012, aunque su fama no se dispararía hasta la pandemia de la covid-19, gracias al gran repunte de las ventas por internet en esos años. En 2022, trasladó su sede a Singapur, en parte para desmarcarse de sus raíces y optar así a una salida a bolsa en un parqué extranjero a partir del año siguiente.

Sin embargo, tras ver frustrados sus planes para vender acciones primero en Nueva York y luego en Londres, en este último caso por la intervención en última instancia de los reguladores chinos, optó por escoger Hong Kong como término medio entre los inversores internacionales y las autoridades de su país de origen.

Shein, que produce principalmente en la provincia meridional china de Cantón y opera en unos 160 países y regiones, se convirtió en 2024 en el tercer mayor minorista de moda del mundo, por detrás de Nike y Adidas, pero también le puso en el punto de mira de las críticas por su impacto ambiental y laboral, por la venta de productos ilegales o por prácticas comerciales engañosas.

El golpe de los aranceles de Trump

Además, según las cuentas que divulgó por primera vez ante el parqué hongkonés, en los últimos meses ha sufrido el impacto del final de la exención de aranceles a los envíos de bajo valor -claves para su negocio- en EE. UU., una iniciativa a la que se sumó desde julio la Unión Europea (UE) para frenar la avalancha de importaciones baratas desde plataformas chinas como Shein, Temu o AliExpress.