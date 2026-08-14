Adoexpo defiende operaciones de exportadores dominicanos tras señalamiento de EE. UU.

La Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) afirmó que la acusación por parte de Estados Unidos de que unos 40 países, incluida la República Dominicana, sirven de base para reenviar productos chinos hacia Estados Unidos con el objetivo de eludir aranceles, no debe anticipar consecuencias ni generar alarma entre los exportadores.

"Este escenario refuerza la importancia de que las empresas mantengan una documentación robusta sobre el origen de sus insumos, sus procesos de transformación y su cadena de suministro", indicó este viernes la vicepresidenta de Adoexpo, Roselyn Amaro Bergés.

Dijo que aunque Adoexpo se mantiene en comunicación permanente con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y las demás autoridades competentes este señalamiento debe ser analizado con atención en su justa dimensión y aclaró que Quisqueya cuenta con una plataforma exportadora a base de inversión, empleos y procesos productivos que cumplen con las reglas de origen y demás requisitos aplicables para acceder al mercado estadounidense.

"Como sector exportador, nuestro interés es preservar la confianza que durante décadas ha construido la República Dominicana como socio comercial de los Estados Unidos y procurar que cualquier acción que se adopte distinga entre prácticas ilícitas y las operaciones legítimas de nuestros exportadores", agregó.

Afirmó que es necesario seguir fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad, verificación y control que permitan demostrar adecuadamente el origen y los procesos productivos de las mercancías exportadas.

Un informe de la Casa Blanca de los Estados Unidos destacó que unos 40 países que son socios comerciales de la nación estadounidense sirven de plataforma para reenviar productos chinos hacia la potencia más grande del mundo con el propósito de evadir aranceles.

Detalles de la acusación

El informe resalta a países latinoamericanos como República Dominicana, Costa Rica, países de Asia Central, África y Oriente Medio.

Dice que estas naciones son espacios para poner en marcha el montaje final de los productos chinos para que estos no sean considerados como hechos en China.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) manifestó ayer que en la República Dominicana no existen operaciones ilegales del montaje de productos para exportar, ni promueve ni tolera prácticas que estén dirigidas para encubrir el origen real de mercancías.

El documento de los Estados Unidos indica que el corredor Caucedo-Haina transporta conductores y cables de conectores con el código HS 854442 que ejerce presión sobre el corredor de cables y conectores Portland-Seattle-Spokane, en Estados Unidos.

Explica que las rutas de tránsito del Caribe y Centroamérica dan razón de cómo las plataformas de transbordo ilegales de menor tamaño pueden afectar a corredores de producción específicos de Estados Unidos.

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