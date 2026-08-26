Primera feria de venta de larimar reúne una oferta de 15,000 libras

Parte de las piedras de larimar ofertada en el evento. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS )

La primera Feria de Venta Directa de Larimar reunió una oferta de 15,000 libras de piedra en bruto, colocando a productores mineros frente a artesanos, lapidarios, diseñadores y compradores, iniciativa que busca fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y generar mayores vínculos dentro de la cadena de valor de esta piedra semipreciosa.

Del volumen de larimar en bruto, colocadas a disposición de los compradores, fueron adquiridas 255.16 libras, equivalentes al 1.7 % de la oferta, lo que dejó disponible la mayor parte del producto presentado durante la jornada.

También se comercializaron 7,057.90 gramos de larimar semiprocesado y 39,761 gramos de productos procesados, joyas y artesanías, reflejando el interés por las piezas con mayor nivel de transformación, según detalla una nota de prensa.

La jornada, desarrollada por el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección de Promoción Minera del Viceministerio de Minas, contó con la participación de 12 productores y permitió exhibir larimar en diferentes etapas de transformación, desde piedra en estado natural hasta chapas, cabujones, joyas y piezas artesanales terminadas.

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El larimar cuenta desde julio de 2025 con el Registro Internacional de la Denominación de Origen Larimar Barahona, otorgado a la República Dominicana por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, una protección internacional para una piedra semipreciosa única en el mundo y que se extrae exclusivamente en Barahona.

Estudios y proyecciones

"En la República Dominicana sí hay larimar para nuestra gente. Las exportaciones no han dejado desabastecidos a nuestros talleres y esto es la prueba tangible de que la materia prima de calidad está aquí, al alcance de nuestros creadores nacionales", expresó la directora de Promoción Minera, Golye Latouff.

El director general de Minería, Rolando Muñoz, informó que los estudios que realizan el Ministerio de Energía y Minas y la institución que dirige arrojan preliminarmente que podría cuadruplicarse el área con presencia de larimar en las montañas del distrito municipal Bahoruco.

Actualmente se desarrolla un proceso de perforación dirigido a cuantificar el recurso existente y determinar con mayor precisión el potencial del yacimiento, de acuerdo a un comunicado del ministerio.

Muñoz sostuvo que estos trabajos permitirán contar con mejores informaciones para proyectar el futuro de una actividad de la que dependen mineros, artesanos, lapidarios, diseñadores, comerciantes y numerosas familias de la región Enriquillo.

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