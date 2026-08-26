El MICM y entidad de Arizona acuerdan cooperación en industria de semiconductores

Eduardo Sanz Lovatón y Sandra Watson durante la firma del memorando de entendimiento. ( CEDIDA POR EL MICM )

El titular de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, suscribió un memorando de entendimiento con la Arizona Commerce Authority (ACA) para fortalecer la cooperación entre la República Dominicana y ese ciudad estadounidense en el desarrollo de capacidades vinculadas a la industria de semiconductores.

La alianza conectará empresas, instituciones educativas y entidades gubernamentales de ambas partes con el propósito de desarrollar talento especializado, facilitar el intercambio de conocimientos, promover la innovación, atraer inversiones y fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro.

Te puede interesar Sanz Lovatón busca en España inversionistas de semiconductores

El acuerdo fue firmado junto a Sandra Watson, presidenta y CEO de la ACA, durante una ceremonia celebrada el 25 de agosto en Phoenix, como parte de una misión público-privada, encabezada por el MICM. El convenio reforzará esta cooperación industrial bilateral, según indica una nota de prensa.

Sanz Lovatón afirmó que el talento dominicano representa la principal ventaja del país para integrarse a esta industria, generar empleos especializados y ampliar las oportunidades de inversión.

Watson, por su lado, destacó el potencial de la infraestructura logística, las zonas francas y el capital humano dominicano como complemento competitivo de la manufactura tecnológica estadounidense.

Visitas y encuentros

Durante la agenda, la delegación visitó MacroTechnology Works, instalación de investigación avanzada de Arizona State University dedicada a semiconductores, tecnología cuántica y materiales avanzados. También sostuvo encuentros con representantes empresariales, académicos y organismos de desarrollo económico.

La iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores. El país busca participar en áreas como ensamblaje, prueba y empaquetado de chips, fabricación de componentes y ensamblaje de placas de circuitos impresos.

República Dominicana cuenta con 858 empresas de zonas francas, más de 200,000 empleos directos y exportaciones superiores a US$8,600 millones. Arizona alberga operaciones e inversiones de compañías como TSMC, Intel, onsemi, Microchip y Amkor.