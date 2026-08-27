La educación financiera es el principal reto de las fintech

Jorge Mancebo, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech, (Adofintech). ( DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ )

El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech, (Adofintech), Jorge Mancebo, destacó que el principal reto de ese sector es la educación financiera.

A pesar de esa situación sostuvo que las fintech representan el primer escalón para la inclusión financiera de los dominicanos y que se ha visto un crecimiento importante a nivel de nuevos usuarios que usan aplicaciones vinculadas a neobancos, bancos digitales, billeteras digitales y demás, además del fortalecimiento de las transacciones digitales.

"Estamos hablando no solo de bancarizar o incluir, sino de que la gente use más el dinero digital, porque el efectivo es costoso, riesgoso y no tiene trazabilidad", afirmó Mancebo durante la quinta edición del Dominicana Fintech Forum 2026, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

Dijo que se ha visto un mayor uso del dinero digital a través de las fintech, y de la banca digital. Además, destacó que más del 69 % de la banca dominicana trabaja o tiene acuerdos con el sector.

Dijo que la entidad posee 167 miembros con 67 empresas fintech y más de 100 empresas de tecnologías habilitadoras. "República Dominicana es el primer país del Caribe líder en Fintech y el octavo en América Latina que más ha crecido en ese sector", destacó.

Sobre el uso de la inteligencia artificial (IA), sostuvo que esta herramienta responde a un reto que tenía el sector fintech en términos de automatización de procesos y mejoramiento del tiempo de respuestas a los usuarios.

Dijo que existen fintech del sector crédito alternativo o buró de crédito. La IA contribuye a agilizar procesos de scoring, onboarding y evaluación de perfiles de personas que solicitan créditos.

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Dominicana Fintech Forum reunió a líderes del sector financiero, empresas tecnológicas, autoridades, inversionistas y expertos nacionales e internacionales para analizar las principales tendencias que están transformando la industria financiera.

El encuentro que se desarrolla desde el 2019, se celebró los días 26 y 27 de agosto en el Hotel Marriott Piantini, en Santo Domingo.

Alianza para innovación digital

La participación de la funcionaria, por segundo año consecutivo, destacó la importancia que ha adquirido la transformación tecnológica del sector financiero y el papel de la innovación para impulsar una economía más competitiva, inclusiva y preparada para los cambios que plantea la nueva economía digital.

En el primer día del evento, la Cámara TIC de República Dominicana, Adofintech y ClusterSoft, formalizaron la Alianza TIC Dominicana, tras la firma de un acuerdo interinstitucional en el que las entidades firmantes se comprometieron a articular esfuerzos para acelerar la adopción tecnológica y promover un entorno favorable para la innovación y el desarrollo digital.

El acuerdo fue rubricado por Jorge Mancebo, presidente de Adofintech; Eduardo Álvarez, presidente de ClusterSoft República Dominicana; y Edder Herrera, presidente de la Cámara Dominicana de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

La iniciativa busca generar evidencia sobre el impacto económico del sector tecnológico, fortalecer el talento y las competencias digitales, ampliar el acceso de las mipymes a soluciones tecnológicas e impulsar políticas públicas orientadas a la innovación y la competitividad.

El 27 de agosto se agotó una amplia agenda de actividades académicas en la que se abordaron algunos de los principales desafíos y oportunidades del ecosistema fintech.

Uno de los paneles centrales de la jornada estuvo dedicado a la aceptación inteligente y el papel de los pagos digitales en el fortalecimiento de la salud financiera de personas y comercios, con la participación de representantes de Mastercard, CardNET y Servicios Digitales Popular-AZUL, bajo la moderación de la Superintendencia de Bancos.

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