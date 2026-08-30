El Banco Popular supera los 24,200 usuarios en su Academia Finanzas con Propósito

Una usuaria muestra la plataforma educativa. ( CEDIDA POR EL BANCO POPULAR )

El Banco Popular Dominicano informó que su Academia Finanzas con Propósito superó los 24,206 usuarios acumulados desde su lanzamiento en 2021, consolidando el alcance de esta iniciativa de formación gratuita, orientada a fortalecer las capacidades financieras de la población mediante formación especializada.

En lo que va de 2026, la plataforma incorporó 3,258 nuevos usuarios, cifra que representa un crecimiento de un 13.5 % respecto al mismo período del año anterior, lo que demuestra el interés de la población dominicana en aprender sobre el manejo de las finanzas personales y las claves para maximizar el ahorro y potenciar la inversión, según indica una nota de prensa.

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Los cursos que ofrece la iniciativa cuentan con certificaciones que garantizan lo aprendido por los usuarios. En este sentido, 891 participantes obtuvieron sus acreditaciones a través de los programas formativos de la academia, especialmente en temas sobre ahorro, planificación financiera, crédito, inversión y gestión patrimonial.

La academia ofrece actualmente 18 cursos impartidos por expertos certificados, con contenidos dirigidos a distintos segmentos de la población, desde finanzas personales básicas hasta temas avanzados relacionados con la administración eficiente de los recursos financieros y conocimientos esenciales de emprendimiento.

Además del crecimiento en usuarios y certificaciones, los resultados del programa muestran avances en algunos comportamientos financieros de los participantes, que llevaron a una mejora de su salud financiera.

Entre enero y julio de 2026 se registró un incremento de 18 % en la apertura de cuentas para fondos de emergencia entre las personas impactadas por las distintas iniciativas de educación financiera del Popular, un dato que subraya la concienciación de los participantes para ser más previsores en su manejo financiero.

De igual forma, los usuarios de la plataforma registraron un crecimiento de 5 % en los balances promedio de depósitos a plazo, evidenciando una mayor disposición al ahorro y a la planificación financiera de mediano y largo plazo.

Alcance

La Academia Finanzas con Propósito forma parte de la estrategia de inclusión financiera y banca responsable del Banco Popular, mediante herramientas prácticas orientadas a fortalecer la toma de decisiones financieras de personas, familias y emprendedores.

Como parte de este compromiso con la educación financiera, la iniciativa mantiene alianzas con universidades, empresas y centros educativos, a través de las cuales ofrece cada año charlas de finanzas personales adaptadas a los temas de mayor interés para sus audiencias.

Gracias a estas iniciativas, el programa ha realizado hasta la fecha 2,078 charlas en empresas, colegios, universidades y eventos, ampliando su alcance más allá de la plataforma digital y llevando orientación financiera especializada a miles de personas en todo el país.

También cuenta con un espacio para iniciar a los más pequeños en la cultura de las finanzas personales. Para ello, está disponible el cuento "Ahorrar es crear", escrito por la autora Laura Vicens e ilustrado por Karla Peña.