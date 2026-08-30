Comerciantes de la provincia Duarte reconocen al BHD por su respaldo al sector productivo

Luis Molina Achécar mientras recibe el reconocimiento en Expo Mayorista 2026. ( CEDIDA POR EL BHD. )

El Banco BHD fue reconocido por la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte durante Expo Mayorista 2026, en el marco de la celebración de los 30 años de esta plataforma comercial y empresarial de la región nordeste.

La distinción fue recibida por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, en reconocimiento al respaldo brindado al sector productivo nacional y la contribución de la entidad financiera al desarrollo económico del país. El acto fue encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y Carlos Manuel Almánzar, presidente de la asociación.

Durante su discurso, Molina Achécar valoró el rol que desempeñan los empresarios y comerciantes de la provincia Duarte en el crecimiento de la República Dominicana.

"San Francisco de Macorís concentra aproximadamente un 32 % de toda la actividad económica del Cibao nordeste, por lo que ocupa el primer lugar de la subregión. Este dinamismo es posible gracias a los empresarios de la provincia, quienes, con su visión, esfuerzo y compromiso, han contribuido de manera significativa al pujante desarrollo económico y social", expresó.

El ejecutivo reiteró el compromiso del Banco BHD con el fortalecimiento del comercio, apoyando al empresariado en iniciativas que contribuyan al crecimiento sostenible y al progreso de la nación.

Asimismo, felicitó a la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte por una nueva edición de Expo Mayorista y por su trayectoria impulsando el comercio, el emprendimiento y la generación de oportunidades para las presentes y futuras generaciones.

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"Expo Mayorista es una demostración de la capacidad emprendedora de nuestra gente y una iniciativa que fortalece las relaciones comerciales y el potencial productivo de San Francisco de Macorís y de toda la región", declaró.

Importancia de la ética

Luis Molina Achécar resaltó la importancia de la ética, la responsabilidad y la confianza como pilares del crecimiento de las empresas. Refirió que, como parte de ese compromiso, BHD lanzó la campaña institucional "El Valor de Elegir Bien" con motivo del 54 aniversario del banco, con la que promueve el comportamiento ético.

"En BHD compartimos esa visión. Creemos que el verdadero progreso humano se alcanza cuando el éxito económico está acompañado por valores, por instituciones confiables y por personas comprometidas con hacer lo correcto", puntualizó.

Carlos Manuel Almánzar, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, destacó que Expo Mayorista arriba a sus 30 años consolidada como el principal evento comercial de la región nordeste e impulsando el comercio, el emprendimiento y el desarrollo económico.

Expo Mayorista 2026, bajo el lema "Tradición que inspira, comercio que transforma", se desarrolló en el Club El Mayorista de San Francisco de Macorís con áreas de exposición comercial, ruedas de negocios, conferencias y muestras gastronómicas.