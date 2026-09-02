Destacan potencial de RD para impulsar el encadenamiento productivo regional

La República Dominicana tiene las condiciones para consolidarse como una plataforma ideal para el encadenamiento productivo y un socio confiable en Las Américas sobre la base de instituciones modernas, innovación, productividad y confianza, destacó el viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Daniel Peña.

La República Dominicana es un punto de enlace comercial entre Europa, Norteamérica y el resto de Latinoamérica, con estabilidad social, política y económica, con talento humano disponible y con un sólido marco legal y de incentivos para la inversión extranjera", añadió durante su intervención durante el 12º Congreso Mundial de la Alianza Empresarial para el Comercio Seguro (BASC, por sus siglas en inglés): "Asegurando el Comercio, Fortaleciendo la Confianza".

Cifras de inversión y exportación

Recordó que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó 3,276.5 millones de dólares al cierre del primer semestre de 2026, aumentando 233.4 millones de dólares (7.7 %) en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Dijo que las exportaciones dominicanas alcanzaron un récord de 9,277.0 millones de dólares durante el período enero-julio de 2026, lo que representa un crecimiento interanual de 12.5 % y consolida el desempeño positivo del sector exportador nacional.

Destacó que el país cuenta con una infraestructura física amplia, desarrollada y ajustada a los requerimientos de una sociedad enfocada hacia el encadenamiento productivo y comercialización de bienes y servicios.

Evento BASC 2026

El viceministro representó al ministro Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, como orador principal en un evento que reúne a autoridades gubernamentales, organismos aduaneros, expertos internacionales y empresas vinculadas a los distintos eslabones de la cadena de suministro.

El congreso lo organiza BASC y la agenda aborda seguridad de carga, amenazas transnacionales, comercio ilícito, propiedad intelectual, tecnologías avanzadas, cooperación público-privada, facilitación del comercio, seguridad fronteriza e inteligencia artificial aplicada a las cadenas de suministro.