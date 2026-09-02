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Destacan potencial de RD para impulsar el encadenamiento productivo regional

Daniel Peña recordó que la IED alcanzó los US$3,276.5 millones en el primer semestre del 2026

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    Destacan potencial de RD para impulsar el encadenamiento productivo regional
    Daniel Peña. (FOTO CONDEDIDA POR EL MICM)

    La República Dominicana tiene las condiciones para consolidarse como una plataforma ideal para el encadenamiento productivo y un socio confiable en Las Américas sobre la base de instituciones modernas, innovación, productividad y confianza, destacó el viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Daniel Peña.

    La República Dominicana es un punto de enlace comercial entre Europa, Norteamérica y el resto de Latinoamérica, con estabilidad social, política y económica, con talento humano disponible y con un sólido marco legal y de incentivos para la inversión extranjera", añadió durante su intervención durante el 12º Congreso Mundial de la Alianza Empresarial para el Comercio Seguro (BASC, por sus siglas en inglés): "Asegurando el Comercio, Fortaleciendo la Confianza".

    Cifras de inversión y exportación

    Recordó que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó 3,276.5 millones de dólares al cierre del primer semestre de 2026, aumentando 233.4 millones de dólares (7.7 %) en comparación con el mismo periodo del año anterior.

    Dijo que las exportaciones dominicanas alcanzaron un récord de 9,277.0 millones de dólares durante el período enero-julio de 2026, lo que representa un crecimiento interanual de 12.5 % y consolida el desempeño positivo del sector exportador nacional.

    Destacó que el país cuenta con una infraestructura física amplia, desarrollada y ajustada a los requerimientos de una sociedad enfocada hacia el encadenamiento productivo y comercialización de bienes y servicios.

    Evento BASC 2026

    El viceministro representó al ministro Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, como orador principal en un evento que reúne a autoridades gubernamentales, organismos aduaneros, expertos internacionales y empresas vinculadas a los distintos eslabones de la cadena de suministro.

    El congreso lo organiza BASC y la agenda aborda seguridad de carga, amenazas transnacionales, comercio ilícito, propiedad intelectual, tecnologías avanzadas, cooperación público-privada, facilitación del comercio, seguridad fronteriza e inteligencia artificial aplicada a las cadenas de suministro.

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