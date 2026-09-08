Autoridades decomisan 5,872 productos irregulares en comercios chinos

Autoridades durante una intervención en un comercio chino. ( FOTO SUMINISTRADA POR EL MICM )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), informó la incautación de 5,872 productos irregulares en varios comercios de capital chino, ubicados en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

La intervención se realizó a los comercios Mall Lindo, Well Being Malls, Plaza Moda Select y Kindo Mall, donde se decomisaron 3,706 unidades de estimulantes sexuales, 2,141 unidades de otros productos (medicamentos y mercancías diversas sin registro sanitario y etiquetadas exclusivamente en su idioma original) y 25 unidades de bebidas alcohólicas.

El operativo fue encabezado por la magistrada Lía Collado, procuradora fiscal del Departamento de Delito Electrónico de la Fiscalía de Santiago. El MICM indicó que ha incautado más de 30 mil mercancías ilícitas a los comercios chinos que realizan prácticas ilegales.

Normativas infringidas

Recientemente se realizaron intervenciones en Los Alcarrizos, Villa Consuelo, Haina, la carretera Sánchez, ocupándose productos similares por los mismos ilícitos.

El MICM reiteró que la comercialización irregular en estos establecimientos propiedad de nacionales chinos constituye una clara infracción a la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, la General de Salud y la Ley General de Aduanas.

Entre los ilícitos detectados se encuentran la comercialización de productos sin registro sanitario, trazabilidad fiscal y el etiquetado en idioma español exigido por las normas dominicanas, representando una grave amenaza para la salud de los consumidores y un perjuicio directo al fisco nacional.

El MICM y el Ceccom reiteraron su compromiso innegociable de mantener la vigilancia continua y la persecución drástica del comercio ilegal en todo el territorio nacional.