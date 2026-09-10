Panamá tendrá nuevo teleférico urbano construido por empresa dominicana Malespín

La obra tendrá seis estaciones y 46 torres de soporte ( FOTO CEDIDA POR MALESPÍN )

Panamá contará con un nuevo teleférico urbano en San Miguelito, cuya obra civil estará a cargo de la empresa dominicana Malespín Constructora.

La compañía fue seleccionada como contratista de la obra civil del sistema, uno de los proyectos de movilidad urbana de mayor relevancia que desarrolla actualmente ese país.

Con esta adjudicación, Malespín Constructora amplía su presencia hacia mercados internacionales y asume, por primera vez, la ejecución de una infraestructura pública de gran escala fuera de República Dominicana, refirió la compañía.

De acuerdo con una nota de prensa, la participación de la empresa se enmarca en el proyecto adjudicado por el Metro de Panamá a Doppelmayr, líder mundial en sistemas de transporte por cable, cuya inversión global asciende a aproximadamente 255 millones de dólares.

Refiere que como parte de este contrato, Malespín Constructora tendrá a su cargo la ejecución de las obras civiles, que incluyen las fundaciones, estaciones y torres de soporte, aportando su experiencia y capacidad técnica a una infraestructura considerada de referencia para la región.

Impacto en movilidad

El nuevo teleférico tendrá aproximadamente 6.6 kilómetros de recorrido, seis estaciones y 46 torres de soporte. Las estaciones estarán ubicadas en Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

Además, su conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá, a través de la estación Cincuentenario, permitirá integrar el teleférico con la red de transporte masivo existente y ampliar las alternativas de movilidad para miles de residentes de San Miguelito.

"Asumir la obra civil de un teleférico de esta escala, de la mano de Doppelmayr, líder mundial en sistemas de transporte por cable, confirma la capacidad de la ingeniería dominicana para competir en proyectos de alcance regional. Para nosotros es, además, un paso deliberado hacia la diversificación de nuestra cartera y de nuestros mercados", expresó Antonio Dell´Ermo, director general de Malespín Constructora.

Perfil de Malespín

Malespín Constructora es una empresa dominicana con 32 años de trayectoria en la ejecución de proyectos de infraestructura vial y edificaciones en República Dominicana, y que en los últimos años ha ampliado su enfoque hacia obras de alcance internacional.