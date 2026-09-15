Autoridades incineran más de 28.3 millones de unidades de mercancías ilícitas

Autoridades presentes durante el acto de incineración. ( JOLIVER BRITO / DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) coordinaron la incineración de 28,352,755 unidades de mercancías ilícitas, con un valor estimado de 362,788,883 pesos.

La destrucción fue realizada en las instalaciones de la empresa Recicla. Los artículos eliminados habían sido retirados del circuito comercial por violaciones a las normativas vigentes, incluyendo contrabando, evasión de impuestos, adulteración, falsificación y falta de registro sanitario.

La reciente incineración incluyó 24,382,117 unidades de cigarrillos. Un análisis financiero de las autoridades indica que, de haberse comercializado en el mercado informal, el Estado dominicano habría dejado de percibir aproximadamente 185,325,622.36 pesos correspondientes a impuestos internos (ISC e ITBIS).

Esta cifra de evasión alcanzaría los 233,402,237.16 pesos al sumar el derecho arancelario de importación.

Esta intervención ocurre apenas 88 días después de un operativo similar en el que se retiraron más de 19 millones de artículos.

Impacto económico

Entre enero y septiembre del 2026, el volumen acumulado de decomisos globales alcanzó las 63,864,856 unidades de mercancías irregulares, representando un valor conjunto de 1,030,054,369.00 pesos.

De este total general, 52,862,414 unidades fueron incautadas de forma directa, equivalentes a 905,895,587.00 pesos. En paralelo, 11,003,442 artículos, valorados en 124,158,752.00 pesos se mantienen bajo custodia judicial del Ceccom a la espera de las resoluciones de los tribunales.

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En el sector de hidrocarburos, las inspecciones a la cadena de distribución resultaron en la retención de 275,302 galones de combustibles (gasoil, GLP, gasolina y kerosene), cuyo valor en el mercado asciende a 68,612,209.00 pesos.

Estos resultados se derivan de 8,006 acciones de control a nivel nacional, que abarcan desde inspecciones logísticas a camiones de transporte hasta la retención de 77 vehículos.

Reacciones oficiales

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó durante el acto de incineración de mercancías ilegales que los resultados obtenidos son fruto de un esfuerzo interagencial entre las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado.

"Este gran esfuerzo continuará a lo largo y ancho del territorio nacional, para que cada vez que anunciemos la quema de estos productos se incremente la cantidad, como ha sucedido en los últimos años", afirmó.

A nombre del titular del MICM, Yayo Sanz Lovatón, el viceministro Rainiero Olivo destacó que la acción representa un paso más hacia la protección de los comercios legítimos y productores nacionales, mientras que el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, destacó el rol de los medios de comunicación en la concienciación ciudadana frente a los ilícitos.

El general de brigada Orlando Jerez Espaillat, director del Ceccom, resaltó que en menos de 90 días se han destruido mercancías ilícitas valoradas en 362 millones de pesos, evitando pérdidas fiscales y protegiendo la salud de los consumidores.

El director del Instituto Nacional del Tabaco (Intabaco), Iván Hernández Guzmán, resaltó que en el 2025 el sector tabacalero del país, cerró con 1,359 millones de dólares, siendo este producto patrimonio cultural de la República Dominicana.

"El sector del tabaco genera más de 40,000 empleos directos siendo el 62 % ocupados por mujeres en zonas francas", agregó.

En el acto de incineración participaron destacadas autoridades del sector defensa, seguridad e instituciones públicas y el sector farmacéutico.

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