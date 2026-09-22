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El Banco BHD reconoce a siete mujeres por su trayectoria empresarial

El reconocimiento destaca el papel de las mujeres en el sector mipymes

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    El Banco BHD reconoce a siete mujeres por su trayectoria empresarial
    Las siete mujeres empresarias reconocidas por el Banco BHD. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

    El Banco BHD reconoció a seis mujeres empresarias en tres categorías, y otorgó un reconocimiento especial a la trayectoria empresarial. 

    • Las galardonadas en la categoría Pequeña Empresa fueron: Katherine Jiménez, de Say Hi Beauty, y Aida González, del Colegio Mis Estrellas. En el renglón de Mediana Empresa fue reconocida Sylvia Paulino Rodríguez, de OralMed, y Yadira Comas, de Empaca; y en Gran Empresa fueron premiadas: Antioquia De la Rosa, del Centro Ferretero Pérez Cuevas, e Irma Echavarría, de Tony Fish.

    En el reconocimiento especial a la trayectoria empresarial se otorgó la distinción a Mercedes Carmen Capellán, presidenta del Consejo de Directores del Grupo M.

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    "Hoy reconocemos el trabajo, la trayectoria, el mérito y la perseverancia de mujeres que han decidido emprender, crear, liderar y aportar al desarrollo económico y social de nuestro país. Esta iniciativa reúne dos de nuestras grandes prioridades como banco: impulsar el progreso humano a través del motor de nuestra economía, las micro, pequeñas y medianas empresas, y continuar siendo el banco de la mujer dominicana", manifestó Steven Puig, presidente del Banco BHD.

    Mujeres a la cabeza

    Durante su intervención el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, resaltó que de las 54,000 empresas formalizadas por la institución, más del 60 % pertenecen a mujeres, y dijo que el 62 % de la cartera de créditos de Promipyme es dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por estas.

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    Infografía
    El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, destacó el papel de las mujeres en los negocios. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

    Ángela Samper, vicepresidenta ejecutiva de Banca Retail y Digital del banco, señaló que el año pasado cinco empresarias fueron reconocidas con el Reconocimiento Mujer Negocios BHD.

    "Por segundo año, la entidad financiera reconoce a mujeres líderes que han impulsado modelos de negocios exitosos a través del crecimiento sostenible, capacidad de innovación, generación de empleo y la capacidad de abrirse camino hacia nuevos mercados", sostuvo Samper. 

    TEMAS -

       Periodista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), enfocado en economía y finanzas.