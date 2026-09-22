El Banco BHD reconoce a siete mujeres por su trayectoria empresarial

Las siete mujeres empresarias reconocidas por el Banco BHD. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Banco BHD reconoció a seis mujeres empresarias en tres categorías, y otorgó un reconocimiento especial a la trayectoria empresarial.

Las galardonadas en la categoría Pequeña Empresa fueron: Katherine Jiménez, de Say Hi Beauty, y Aida González, del Colegio Mis Estrellas. En el renglón de Mediana Empresa fue reconocida Sylvia Paulino Rodríguez, de OralMed, y Yadira Comas, de Empaca; y en Gran Empresa fueron premiadas: Antioquia De la Rosa, del Centro Ferretero Pérez Cuevas, e Irma Echavarría, de Tony Fish.

En el reconocimiento especial a la trayectoria empresarial se otorgó la distinción a Mercedes Carmen Capellán, presidenta del Consejo de Directores del Grupo M.

"Hoy reconocemos el trabajo, la trayectoria, el mérito y la perseverancia de mujeres que han decidido emprender, crear, liderar y aportar al desarrollo económico y social de nuestro país. Esta iniciativa reúne dos de nuestras grandes prioridades como banco: impulsar el progreso humano a través del motor de nuestra economía, las micro, pequeñas y medianas empresas, y continuar siendo el banco de la mujer dominicana", manifestó Steven Puig, presidente del Banco BHD.

Mujeres a la cabeza

Durante su intervención el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, resaltó que de las 54,000 empresas formalizadas por la institución, más del 60 % pertenecen a mujeres, y dijo que el 62 % de la cartera de créditos de Promipyme es dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por estas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2026-09-22-at-114626-am-1ff411fe.jpeg El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, destacó el papel de las mujeres en los negocios. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Ángela Samper, vicepresidenta ejecutiva de Banca Retail y Digital del banco, señaló que el año pasado cinco empresarias fueron reconocidas con el Reconocimiento Mujer Negocios BHD.

"Por segundo año, la entidad financiera reconoce a mujeres líderes que han impulsado modelos de negocios exitosos a través del crecimiento sostenible, capacidad de innovación, generación de empleo y la capacidad de abrirse camino hacia nuevos mercados", sostuvo Samper.