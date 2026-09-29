El Gobierno otorgará 15,000 becas para la formación de habilidades digitales

Con el objetivo de contribuir a la formación de capital humano especializado en nuevas herramientas digitales, el Gobierno dominicano anunció el lanzamiento del programa TalentUp, a través del cual otorgará 15,000 becas a jóvenes.

Al anunciar el lanzamiento de esta iniciativa que contó con la asistencia del presidente de la República Luis Abinader, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) Eduardo Sanz Lovatón, aseguró que la iniciativa busca fortalecer los vínculos entre el desarrollo humano, la innovación, la tecnología y las necesidades del talento productivo.

"Estamos preparando las herramientas para seguir haciendo de la República Dominicana una líder del desarrollo tecnológico de toda la región", manifestó durante el evento "Zonas francas, zonas de oportunidades".

Sanz Lovatón afirmó que, a través de las empresas que estan demandado ese capital humano especializado, elnprograma cuenta con mas de 14,000 solicitudes de aplicación para formar parte del programa, una muestra del interés del sector privado en aprovechar esta oportunidad.

La iniciativa está respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las multinacionales tecnológicas Cisco y Google Cloud.

Cerrar brechas de talento

La presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Claudia Pellerano, aseguró que el programa busca cerrar las brechas de talento entre lo que demandan las empresas y qué forman las instituciones educativas.

Indicó que el objetivo de las industrias, incluidas las zonas francas, "es que ese talento que se forme consiga trabajo inmediatamente, porque es justamente lo que las empresas necesitan".

Explicó que, una vez identificada la necesidad de formación en el ámbito tecnológico, se gestionaron las becas con el apoyo de Google Cloud y Cisco para canalizarlas a través de entidades como el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), quienes se asegurarán de la captación de estos estudiantes.

Una vez formados, habría un seguimiento para garantizar que quienes se gradúan ocupen las plazas de trabajo en las que se les está requiriendo.

Las becas estarán enfocadas en aspectos como data en la nube, análisis de datos, ciberseguridad, y acercamiento a las nuevas tecnologías.

Sobre la necesidad de personas de las industrias, incluidas las zonas francas, Pellerano aseguró que se requiere mucho personal capacitado en habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Explicó que se van a estar compartiendo los sitios web en los que se va a poder aplicar, tanto a través de las entidades de formación como del propio MICM.