Más del 65 % de las exportaciones dominicanas salen por vía marítima, afirma Paliza

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que más del 65 % de las exportaciones de República Dominicana salen por vía marítima, por lo que consideró estratégico fortalecer la infraestructura, la logística y la coordinación necesaria para aprovechar la posición geográfica del país.

El funcionario habló este martes como invitado de honor en la primera edición del foro Visión Marítima 2026, donde planteó que la condición marítima de República Dominicana debe convertirse en una ventaja concreta para el desarrollo económico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/whatsapp-image-2026-09-29-at-163710-c5c43e26.jpeg Invitados al foro (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

"¿Cómo convertimos nuestra condición marítima en una ventaja de desarrollo para todo el país?", preguntó el funcionario, al señalar que la ubicación del país adquiere valor cuando permite conectar la producción nacional con nuevos mercados, mejorar los puertos y ofrecer condiciones competitivas a las empresas.

El ministro destacó las inversiones públicas y privadas en infraestructura portuaria, que en junio de 2025 superaban los 500 millones de dólares, así como los avances en facilitación del comercio mediante el programa Despacho en 24 Horas, la incorporación de equipos de rayos X y mejoras en los sistemas de gestión de riesgo.

Paliza sostuvo que la eficiencia no termina con el despacho de una mercancía, sino que debe abarcar toda la cadena logística, desde las inspecciones y los accesos terrestres hasta el transporte y la llegada de los productos a su destino.

Una estrategia marítima para el país

El funcionario también destacó el proceso de elaboración de la Estrategia Marítima de la República Dominicana, dispuesto mediante el Decreto 353-26, que busca establecer prioridades y responsabilidades en áreas como desarrollo económico, seguridad marítima, cumplimiento de compromisos internacionales y protección del medio marino.

Consideró fundamental la participación del sector privado y resaltó el papel de la Asociación de Navieros de la República Dominicana en la construcción de este instrumento.

Asimismo, planteó que los puertos deben ser concebidos como un sistema integrado y mencionó las oportunidades de desarrollo de terminales como Manzanillo, Barahona, San Pedro de Macorís y Puerto Plata, tomando en cuenta las características productivas y logísticas de cada región.

Sobre Puerto Plata, destacó la conexión con Santiago y el Cibao y señaló la necesidad de mejorar los accesos y ampliar la capacidad para manejar carga, al tiempo que se coordinan esas operaciones con el crecimiento del turismo de cruceros.

En ese sentido, indicó que República Dominicana recibió 2.8 millones de cruceristas en 2025, un crecimiento de 6 % respecto al período anterior.

Paliza también llamó a incorporar en la planificación marítima las nuevas infraestructuras de conectividad digital y energía, incluidos los cables submarinos y las posibilidades de interconexión energética con Puerto Rico.

Palabras de apertura

En las palabras de apertura, Jaak Rannik, presidente de la junta directiva de la Asociación de Navieros de la República Dominicana, planteó que el país debe comenzar a definir desde ahora cómo quiere posicionarse como nación marítima durante las próximas dos o tres décadas.

Rannik destacó que República Dominicana cuenta con infraestructura portuaria moderna, conectividad internacional, zonas francas, parques logísticos y una importante inversión privada, pero sostuvo que el siguiente paso es integrar esos avances dentro de una visión marítima nacional.

Señaló que desde el año 2000 la economía dominicana prácticamente se ha triplicado, mientras que la carga movilizada por los puertos se ha duplicado y la carga en contenedores se ha multiplicado por más de tres.

También resaltó que el número de buques que llegan a los puertos se ha mantenido relativamente estable, mientras ha aumentado considerablemente el tamaño y la capacidad de carga de las embarcaciones.

Rannik sostuvo que la futura estrategia debe incluir, además de los puertos, la conectividad, el medioambiente, la sostenibilidad, el capital humano, la tecnología, la facilitación del comercio, la infraestructura y la seguridad marítima.

El encuentro reúne a representantes del sector público y privado y a otros actores vinculados al ecosistema marítimo, con el propósito de iniciar una conversación nacional sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta el país de cara a las próximas décadas.