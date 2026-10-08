Adoexpo premia la trayectoria de Grupo SID con el galardón Gran Exportador Dominicano

La evolución fue uno de los ejes de la 40.ª edición de los Premios a la Excelencia Exportadora de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), la cual fue celebrada en el Teatro Nacional Eduardo Brito, escenario en el que el Grupo SID recibió el reconocimiento Gran Exportador Dominicano.

La ceremonia fue encabezada por el presidente Luis Abinader, a quien se distinguió por el respaldo que ofrece al sector exportador. Asimismo, 11 empresas fueron galardonadas en distintas categorías.

El presidente de Adoexpo, Karel Castillo, destacó que el valor exportado se multiplicó casi 15 veces entre 1986 y 2025. Actualmente, 3,629 empresas exportan 2,752 líneas de productos a 165 mercados internacionales, con actividad exportadora originada en 28 provincias.

La oferta incluye productos agropecuarios e industriales, oro, instrumentos médicos, cigarros y servicios modernos. Estos últimos generaron exportaciones por 1,545 millones de dólares en 2025, mientras que los servicios tecnológicos y de comunicación sumaron 75 millones, un crecimiento de 43 % respecto al año anterior, de acuerdo con los datos expuestos por Castillo.

El impacto trasciende las ventas al exterior. Cada nuevo comprador puede representar mayores niveles de producción, empleos y compras a proveedores locales, con efectos en distintas actividades de la economía.

Grupo SID conquista mercados internacionales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/081026--juan-guio-3jpg-d6b3b5c6.jpeg Presidente Luis Abinader al recibir su reconocimiento de manos de la junta directiva y expresidentes de Adoexpo. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

En representación de la organización, Roberto Bonetti Pastoriza, vicepresidente de Inversiones y Exportaciones, destacó que la actividad exportadora involucra mucho más que las ventas. También comprende la innovación, la inversión en capacidad productiva, la generación de empleos y las relaciones con proveedores nacionales.

El grupo cuenta con más de 5,000 colaboradores y una cadena de valor integrada por más de 2,000 proveedores, según explicó Bonetti. La empresa también ha extendido la distribución de sus productos a 17 estados de Estados Unidos y Puerto Rico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/roberto-bonetti-pastoriza-3992a332.png Roberto Bonetti Pastoriza, vicepresidente de Invesiones y Exportaciones de Grupo SID. (CEDIDA POR GRUPO SID)

Entre los productos que busca posicionar en el mercado estadounidense mencionó el aceite Crisol, la margarina Manicera y el salami Estelar. Sobre este último, explicó que las restricciones sanitarias y comerciales han representado desafíos que la compañía debe afrontar para mantener su estrategia de expansión.

"Para nosotros, exportar es mucho más que llevar productos a otros mercados. Es entenderlos, adaptarnos, innovar, superar barreras y encontrar caminos donde antes no los había", expresó.

Bonetti también subrayó la importancia de la inversión en tecnología, la formación del personal y la búsqueda de mayores niveles de eficiencia, calidad y sostenibilidad.

"El verdadero éxito exportador no se mide únicamente por lo que logramos vender fuera, sino por nuestra capacidad de transformar ese crecimiento en desarrollo, oportunidades y bienestar para los dominicanos", afirmó.

La expansión de las exportaciones también plantea la necesidad de incorporar a más empresas, especialmente aquellas que todavía perciben el comercio internacional como una meta distante.

Adoexpo busca ampliar la base exportadora

La vicepresidenta ejecutiva de Adoexpo, Roselyn Amaro Bergés, sostuvo que el siguiente paso consiste en ampliar la base exportadora y conseguir que más negocios integren esa actividad a sus planes de crecimiento.

La posibilidad no se limita a los bienes físicos. Los servicios profesionales, la tecnología, el diseño, la moda y otras industrias creativas también pueden encontrar oportunidades fuera del país.

Para Amaro Bergés, la evolución del sector ha dependido de la perseverancia empresarial, la inversión y la colaboración entre el sector público y el privado. Su mensaje a los exportadores se resumió en tres verbos: perseverar, construir y ganar.

La dirigente también llamó a los galardonados a mantener sus estándares de calidad y abrir oportunidades para que otras empresas puedan seguir sus pasos.

Las empresas distinguidas

Además del reconocimiento principal al Grupo SID, los premios destacaron el desempeño de empresas y profesionales en distintas áreas. En Pymes:

Diesco Industries obtuvo el galardón de Excelencia Exportadora Industrial

obtuvo el galardón de La Aurora fue reconocida en Zonas Francas

fue reconocida en Eurofresh Dominicana, en Agropecuaria, y Recursos Globales

En servicios modernos, Julissa Peralta Design, con su marca Rayuela Kids, recibió el reconocimiento en industria creativa en moda; Moro Studio fue distinguido en diseño, y Stephanie Fuentes Díaz, conocida como Snenie, en música.

También fueron reconocidos Intellisys D Corporation, en tecnología y transformación digital; Raquel Wellness, en servicios profesionales especializados, y el periódico Hoy, en comunicación.

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