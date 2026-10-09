El MICM inaugura en La Romana la "Ruta Mipymes" para capacitar a emprendedores

El ministro Eduardo Sanz Lovatón recorre la "Ruta Mipymes". ( CEDIDA POR EL MICM )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) inauguró en La Romana la "Ruta Mipymes" en un acto donde el ministro Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón resaltó el respaldo del Gobierno al sector con la colocación de más de 23,000 millones de pesos en financiamientos con tasas preferenciales a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).

Durante el inicio del evento, Sanz Lovatón destacó el potencial productivo de la zona y su impacto a nivel nacional.

"La Romana es una provincia que goza del turismo, la agroindustria y sobre todo, servicios. Es un pueblo de éxito en la economía dominicana y hay que seguir impulsando al desarrollo", afirmó.

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En ese mismo orden, anunció que "en las últimas semanas se han conseguido más de 60,000 becas para que las mipymes puedan entrar al mundo de la inteligencia artificial".

Programa formativo

La "Ruta Mipymes" se estará desarrollando en el parque central Duarte hasta el sábado 10 de octubre, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. El evento concentra a diversas entidades gubernamentales y financieras del sector privado que ofrecen servicios directos, capacitaciones y asesorías para dinamizar la economía de los emprendedores.

El programa de trabajo integra talleres sobre los beneficios de la formalización empresarial a cargo del MICM, así como educación financiera y ventajas de la implementación de pagos digitales impartidas por Banreservas y el Banco BHD.

Las jornadas formativas se complementan con la participación del Infotep, abordando temas de servicio al cliente; Onapi, con orientaciones sobre propiedad industrial, y el ITLA, con acercamientos a la inteligencia artificial. Además, el espacio incluye exhibiciones y degustaciones del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario y talleres prácticos a cargo de Inaguja.

El acto inaugural contó con la participación de las principales autoridades de la provincia y representantes del gobierno, incluyendo a Ivelisse Méndez, gobernadora de La Romana; Eduardo Kery Metivier, alcalde del municipio; Jorge Morales, viceministro de Fomento a las Mipymes; Iván Hernández, director del Intabaco, y Antonio Palma, viceministro de Interior y Policía.

Esta plataforma operativa es impulsada a través del Viceministerio de Fomento a las Mipymes, en cumplimiento con las directrices del presidente Luis Abinader de acercar los servicios del Estado a todas las provincias para facilitar el crecimiento empresarial en los diferentes sectores productivos nacionales.