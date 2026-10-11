El Banco BHD revela la selección del Premio Mujeres que Cambian el Mundo

El Banco BHD dio a conocer los nombres de las 11 seleccionadas de la décima primera edición del "Premio Mujeres que Cambian el Mundo", el principal reconocimiento anual que honra a las femeninas que son referentes de liderazgo y transformación en sus comunidades y la sociedad.

Las seleccionadas este año son las líderes comunitarias y activistas María Veiga Castiñeira y Ada Alba Drullard, de Santo Domingo; Camelia Ureña, de Santiago; Antigua Martínez Santos, de Villa Tapia; Juana Mercedes de Brioso, de Monte Plata; Hada Mirelis Ciprián, de Azua, y Flor María Sepúlveda, de Villa Altagracia.

También María Finke Brugal, de Puerto Plata; Sor Rodríguez Argueta, por Padre las Casas, Adela Matos Cuevas, provincia Independencia, y Jennifer Ramos Concepción, de Santo Domingo. Asimismo, se anunciará un homenaje especial.

Las iniciativas de las mujeres seleccionadas este año tienen un impacto en la transformación de sus comunidades y corresponden a las áreas de salud, desarrollo comunitario, inclusión, género, cultura y acción social. Miembros del Voluntariado BHD se dirigieron a las distintas provincias a conocer sus historias que fueron expuestas al jurado, según indica una nota de prensa.

El premio cuenta con un jurado conformado por María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes; Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy; Soledad Álvarez, filóloga y poeta, y Steven Puig, presidente del Banco BHD.

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La ceremonia se realizará el miércoles 28 de octubre de 2026 en el Teatro Nacional Eduardo Brito y se transmitirá por Color Visión, canal 9.

Más de 120 reconocidas

Josefina Navarro, vicepresidenta ejecutiva de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD y responsable de esta iniciativa, destacó que con la nueva selección suman más de 120 mujeres reconocidas en todo el país y la diáspora dominicana, convirtiéndose en un programa referente del desarrollo de la mujer desde su primera edición en 2014.

"Cada mujer que hemos conocido a través de este premio nos recuerda que transformar el mundo comienza con la decisión de actuar. A lo largo de estos once años hemos sido testigos de historias de entrega, liderazgo y propósito que han impactado vidas y movilizan comunidades. Con Mujeres que Cambian el Mundo contribuimos a que su impacto trascienda generaciones", declaró Navarro.

Luego de la premiación, la entidad bancaria ofrece a las ganadoras un programa de acompañamiento, asesoría y formación que se desarrolla en sus comunidades y lugares de impacto.

El Premio Mujeres que Cambian el Mundo forma parte de su estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social, así como de la estrategia de género que implementa el Banco BHD desde el 2015.