Sanz Lovatón resalta en San Francisco alianza industrial entre el país y Estados Unidos

El titular del MICM, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, durante el panel. ( CEDIDA POR EL MICM )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, destacó el potencial que tiene la República Dominicana para insertarse en la industria de los semiconductores como una plataforma para el ensamblaje, pruebas y encapsulado (ATP) mediante la modalidad nearshore para empresas estadounidenses.

Este planteamiento fue hecho por San Lovatón en varios paneles y reuniones ante empresas de semiconductores, innovadores tecnológicos, responsables de políticas públicas, ingenieros, investigadores y líderes empresariales vinculados al futuro de la microelectrónica en el marco del Semicon West 2026, donde participa junto a una delegación público-privada dominicana.

El funcionario participó en el panel "Del anuncio a la puesta en marcha: los recursos detrás del despliegue de semiconductores", junto a Ian Steff, director ejecutivo de mySilicon Compass; Abby Pratt, vicepresidenta senior de Advanced Medical Technology Association; Sandra Watson, presidenta y directora ejecutiva de Arizona Commerce Authority, y Brian Lenihan, vicepresidente de SkyWater Technology/IonQ.

Fortaleza exportadora

En ese escenario resaltó que la estructura de zonas francas del país agrupa a 859 empresas, distribuidas en 95 parques industriales, lo que refleja la fortaleza del sector manufacturero dominicano orientado a la exportación.

Muestra de esa confianza es que, en 2025, las exportaciones de las zonas francas alcanzaron los 8,600 millones de dólares, y en los primeros ocho meses de 2026 supera los 6,040 millones, según establece una nota de prensa de la institución.

Puso como ejemplo a Arizona, al cual considera un socio estratégico para configurar un ecosistema de semiconductores más integrado en toda América.

Alianzas estratégicas

No obstante, enfatizó que este depende de una infraestructura fiable, talento especializado, una regulación eficiente, proveedores cualificados y un compromiso compartido entre el gobierno, la industria y el ámbito académico.

Resaltó la "fuerte alianza" industrial entre la República Dominicana y Estados Unidos, evidenciada en las 256 empresas de propiedad de esa nación que operan en el país, sustentando más de 85,900 empleos y que generaron 6,320 millones de dólares en exportaciones en 2025.

Asimismo, dijo que alrededor del 90 % de las exportaciones dominicanas de productos electrónicos tienen como destino Estados Unidos.

"La República Dominicana no parte de cero. Estamos construyendo el próximo capítulo de nuestro futuro industrial sobre la base de décadas de excelencia manufacturera y la confianza de líderes industriales a nivel mundial", proclamó Sanz Lovatón.

Informó que por esto el Gobierno dominicano trabaja en identificar los ámbitos en los que el país puede competir eficazmente, desarrollar talento especializado y capacidades entre los proveedores locales y crear las condiciones necesarias para transformar los compromisos de inversión en capacidad operativa de manufactura.

"Al alinear al gobierno, la industria y el ámbito académico en torno a prioridades compartidas, podremos posicionar el talento y la manufactura dominicanos para la siguiente etapa del desarrollo industrial", añadió.

Semicon West 2026 se celebra del 13 al 15 de octubre en San Francisco, California, Estados Unidos, y reúne a empresas de semiconductores, innovadores tecnológicos, responsables de políticas públicas, ingenieros, investigadores y líderes empresariales vinculados al futuro de la microelectrónica.

Su agenda aborda temas como inteligencia artificial, encapsulado avanzado, fabricación inteligente, sostenibilidad, movilidad, tecnología médica y desarrollo de la fuerza laboral. El encuentro facilita el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas estratégicas para responder a los retos del sector y acelerar la innovación.