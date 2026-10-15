Trabajo realiza feria para presentar más de 5,000 oportunidades laborales

Participantes en la feria de empleos. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO )

El Ministerio de Trabajo realizó la jornada "Tu empleo está aquí: en el turismo", mediante la cual puso a disposición más de 5,000 oportunidades laborales, en un evento que contó con la participación de más de 50 empresas del sector.

La actividad, encabezada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, estuvo orientada a facilitar el acceso a oportunidades laborales y a atender las necesidades de contratación de las compañías participantes.

"Aquí no solo hay vacantes en los hoteles, sino en todas las ramas del turismo, entre las que se encuentran marinas, bares, restaurantes, líneas aéreas, campos de golf, aeropuertos, transporte, construcción, entre otros", detalló.

Durante el evento, realizado en el polideportivo Eleoncio Mercedes, en La Romana, Olivares resaltó el valor del capital humano, que hace del turismo dominicano el mejor de la región.

"La inteligencia artificial está llamada a fortalecer el turismo, optimizando sus procesos y elevando la calidad de los servicios, pero no a desplazar el valor insustituible de sus trabajadores. Los turistas seguirán prefiriendo aquellos destinos que, además de ofrecer belleza natural, infraestructura y tecnología, tengan el privilegio de contar con personas capaces de brindarles un trato cálido, cercano y cariñoso, como lo hacen los dominicanos", declaró el funcionario.

En tanto, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari, expresó que el turismo es la principal fuente de ingresos del país.

Te puede interesar Educación busca fortalecer formación en hotelería y turismo para facilitar inserción laboral

Sostuvo que un hotel es un edificio vivo, que requiere decenas de diferentes empleos, por lo que invitó a la población a prepararse técnica y profesionalmente para llenar estos espacios.

Entrega de reconocimientos

Como parte de la ceremonia, el Ministerio de Trabajo entregó reconocimientos especiales a Bancalari y Rafael (Papo) Blanco Canto por sus destacadas trayectorias y contribuciones al desarrollo del turismo dominicano y a la generación de oportunidades de empleo.

En representación de los homenajeados, Blanco Canto agradeció la distinción y manifestó su satisfacción por la incorporación del la institución con el sector turismo.

"El turismo es la locomotora que impulsa el desarrollo económico del país, porque tiene encadenamiento productivo con todos los sectores nacionales", afirmó.

La jornada permitió a los participantes conocer las vacantes disponibles, presentar sus perfiles profesionales y establecer contacto directo con los representantes de las empresas, mediante procesos de reclutamiento orientados a facilitar la contratación de personal.

"Tu Empleo Está Aquí: en el Turismo" fue un espacio de encuentro entre el talento humano y el sector empresarial, al concentrar en un mismo lugar miles de vacantes y oportunidades para quienes aspiran a incorporarse al mercado laboral o avanzar en su desarrollo profesional.