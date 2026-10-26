Las exportaciones de oro alcanzan los US$2,392.5 millones entre enero y septiembre

Las exportaciones de oro en bruto alcanzaron los 2,392.5 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, para un crecimiento interanual de 49.8 %, informó este lunes el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien destacó el aporte de esa actividad a la economía nacional.

Santos resaltó la importancia de la minería para el crecimiento económico de la República Dominicana, tras registrar una expansión interanual de 17.9 % en septiembre de 2026, resultado que la posicionó como la segunda actividad productiva de mayor crecimiento durante ese mes y reafirma su papel en la generación de divisas, ingresos fiscales, inversiones y empleos de calidad.

Este dinamismo se produjo en un contexto de crecimiento de la economía dominicana de 5.6 % en septiembre y de 4.6 % en los primeros nueve meses del año. En ese período, la minería acumuló una expansión de 5.2 %, impulsada por el comportamiento de la actividad extractiva, señala una nota de prensa.

El funcionario explicó que el crecimiento del sector estuvo asociado a mayores volúmenes de extracción de oro, plata y materiales para la construcción, lo que reafirma su importancia dentro de la estructura productiva nacional.

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"Esto demuestra que la minería sigue siendo uno de los pilares de nuestra economía", expresó el funcionario, al destacar que su contribución no se limita a la producción de minerales, sino que también se refleja en la generación de divisas, ingresos para el Estado, inversiones y empleos de calidad.

A estos resultados se suma el impacto de la minería en el mercado laboral. Según datos de la Tesorería, citados por el ministro, el sector registra un salario promedio de 78,000 pesos mensuales, equivalente al doble de la media nacional, estimada en 39,000 pesos.

Inversión y perspectivas

La importancia de la actividad minera también se refleja en la captación de inversión extranjera directa, que alcanzó los 420.6 millones de dólares al segundo trimestre de 2026, como parte de los capitales destinados al desarrollo del sector en el país.

El ministro destacó que los beneficios económicos de la minería se extienden a otras actividades productivas mediante la contratación de bienes y servicios nacionales, lo que favorece los encadenamientos empresariales y genera oportunidades de desarrollo en las comunidades vinculadas a esta industria.

El ministro reiteró que la apuesta del país es avanzar hacia una minería responsable, capaz de transformar su potencial geológico en mayores exportaciones, inversiones, empleos de calidad y oportunidades de desarrollo para la población.