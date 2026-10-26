Meta anuncia plan de ventas de acciones por US$95,000 millones para financiar la IA

El gigante tecnológico Meta anunció este lunes un plan de ventas de acciones por valor de 95,000 millones de dólares para financiar la infraestructura para la inteligencia artificial (IA) y el desarrollo de la "super inteligencia (SI) personal".

Según un comunicado, el plan consta de una oferta de acciones inicial por 35,000 millones de dólares y una operación posterior para captar otros 60,000 millones mediante un futuro programa de venta de acciones.

Respecto a la oferta de acciones inicial, especificó que ofrecerá simultáneamente 22,500 millones de dólares en acciones ordinarias de clase A y 12,500 millones de dólares en acciones depositarias representativas de acciones preferentes.

Después planea lanzar el "programa de oferta a precio de mercado" de unos 60,000 millones de dólares cuando comiencen a cotizar las acciones ordinarias de clase C que anunció recientemente, previsto para el primer trimestre de 2027.

Inversiones en inteligencia artificial

La empresa reiteró su previsión de gastos de capital de entre 135,000 y 145,000 millones de dólares para el actual ejercicio, y dijo que prevé financiarlos combinando "flujo de caja operativo, deuda con grado de inversión, alianzas estratégicas y capital accionarial".

Las fabricantes de chips Nvidia, AMD y Broadcom ya "han expresado interés" en comprar en conjunto hasta 5,000 millones de dólares de la oferta de acciones ordinarias, señaló.

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La firma dirigida por el magnate Mark Zuckerberg dijo que sus inversiones en IA están "generando rendimientos tangibles mediante una mayor interacción, un mejor desempeño publicitario y una mayor monetización" en Whatsapp, Facebook e Instagram, su 'familia de apps'.

En ese sentido, apuntó que suma "seis trimestres consecutivos de crecimiento interanual de los ingresos superior al 20 %, respaldado en parte por mejoras impulsadas por IA en las recomendaciones de contenido, la interacción y el desempeño publicitario".

Infraestructura y capacidad

En los nueve primeros meses del ejercicio 2026, Meta generó un flujo de caja operativo de 97,000 millones y al cierre del tercer trimestre contaba con una liquidez de 82,000 millones.

"Meta también está explorando nuevas oportunidades en superinteligencia personal, agentes para consumidores y empresas, productos empresariales y gafas de IA", agregó.

Sobre la infraestructura de IA, Meta divulgó que tiene centros de datos en 23 estados de Estados Unidos y está construyendo "cuatro superclústeres con más de un gigavatio de capacidad cada uno".

La empresa estimó que casi duplicará su capacidad total de infraestructura en 2026 con respecto al año anterior.

Meta subía en torno al 0.1 % a media sesión en Wall Street este lunes, mientras que Nvidia ganaba un 2.19 %, AMD un 2.46 % y Broadmcom, un 2.6 %.