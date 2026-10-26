Banreservas es reconocido como el "Banco Más Seguro de República Dominicana" en 2026

El Banco de Reservas (Banreservas) fue reconocido por la revista internacional Global Finance como el Banco Más Seguro de la República Dominicana en 2026, una distinción que reafirma su solidez financiera, estabilidad institucional y capacidad para garantizar la confianza de sus clientes.

El reconocimiento, otorgado en el marco de los Safest Bank Awards 2026, destaca la posición de Banreservas dentro del sistema financiero nacional y constituye un respaldo internacional a su trayectoria de gestión prudente, estabilidad y resiliencia.

El presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, valoró la distinción como un reconocimiento a la fortaleza institucional del banco y a las decisiones estratégicas que han permitido consolidar su estabilidad financiera y mantener la confianza de los dominicanos, según indica una nota de prensa.

"Este reconocimiento internacional confirma que la estabilidad y la confianza se construyen con decisiones firmes, una administración responsable y una visión de largo plazo. En Banreservas trabajamos cada día para fortalecer una institución que pertenece a todos los dominicanos, garantizando la seguridad de sus recursos y acompañándolos en cada etapa de sus vidas", expresó Aguilera.

El ejecutivo destacó que la solidez del banco es el resultado de una gestión orientada a la prudencia financiera, la eficiencia operativa y el fortalecimiento continuo de sus capacidades institucionales, elementos fundamentales para responder a los desafíos de un entorno económico en constante transformación.

Agradece confianza

Aguilera también agradeció la confianza de los clientes, colaboradores y aliados estratégicos, a quienes consideró parte esencial de los avances alcanzados por la entidad.

"Este logro también pertenece a nuestros clientes, que nos confían sus recursos y proyectos, y a nuestros colaboradores, cuyo compromiso nos permite seguir construyendo un banco más fuerte, moderno y cercano. Nuestra responsabilidad es continuar honrando esa confianza con resultados, transparencia y una gestión cada vez más sólida", manifestó.

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La institución financiera resaltó que esta distinción constituye un estímulo para continuar impulsando su transformación, fortaleciendo sus servicios y promoviendo soluciones financieras que contribuyan al bienestar de las familias y al desarrollo de los sectores productivos nacionales.

Este nuevo galardón internacional se suma a los reconocimientos obtenidos por Banreservas durante 2026 y fortalece su posicionamiento como una institución de referencia en el sector financiero nacional, comprometida con la estabilidad, la innovación y el desarrollo económico de la República Dominicana.

Sobre el reconocimiento

Los Safest Bank Awards, organizados por Global Finance, distinguen a instituciones bancarias por su fortaleza y seguridad financiera. Estos premios constituyen una referencia internacional para el sector bancario y permiten identificar entidades destacadas por su estabilidad y capacidad de respaldo financiero.