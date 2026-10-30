Intel se hunde casi un 30 % en bolsa tras presentar cuentas por debajo de las expectativas

En los primeros nueve meses del año, Intel acumuló unas pérdidas netas de 11,609 millones de dólares, frente al beneficio de 359 millones de dólares registrado en el mismo periodo del año anterior. ( ARCHIVO )

Las acciones de la tecnológica estadounidense Intel se hundían casi un 30 % este viernes después de que ayer presentara sus últimos resultados y sus previsiones de ingresos, que se encuentran por debajo de las expectativas del mercado.

A las 11:00 hora local (15:00 GMT), los títulos de la compañía restaban un 28,67 % respecto al cierre anterior. Las acciones cotizaban a 65,67 dólares cada una, menos de 26 dólares respecto a la jornada previa.

En los primeros nueve meses del año, Intel acumuló unas pérdidas netas de 11,609 millones de dólares, frente al beneficio de 359 millones de dólares registrado en el mismo periodo del año anterior.

Entre julio y septiembre, la compañía obtuvo un beneficio neto de 3,520 millones de dólares, un 18 % menos que los 4,270 millones del mismo periodo de 2025, informó en un comunicado.

El vicepresidente ejecutivo y director financiero de Intel, David Zinsner, señaló en una llamada con accionistas tras la publicación de los resultados que prevé unos ingresos totales de entre 15,000 y 16,000 millones de dólares para el cuarto trimestre.

Sin embargo, también avanzó una caída superior al 20 % en los ingresos de la división CCPG, encargada de los procesadores para ordenadores portátiles complementada con soluciones de inteligencia artificial (IA) aplicada al hardware del cliente.

Perspectivas y mercado

Precisamente este sector ha sido el que ha preocupado a los inversores, pues esa división facturó 8,100 millones de dólares en el tercer trimestre, un 5% menos que en el mismo período del año anterior.

"En las últimas semanas, nuestros clientes comenzaron a señalar una desaceleración del mercado de ordenadores personales debido a los precios y la disponibilidad de las memorias", declaró Lip-Bu Tan, consejero delegado de Intel, en la misma llamada.

El vicepresidente ejecutivo apuntó que la compañía espera que el mercado mundial de ordenadores se contraiga en torno a un 12 % este año y otro 10 % en 2027.

"No esperamos una recuperación sostenida hasta que mejore la disponibilidad de memorias y los precios comiencen a normalizarse", afirmó.