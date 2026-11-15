Las autoridades dominicanas decomisaron más de 78,000 productos valorados en 37 millones de pesos durante cuatro allanamientos simultáneos a establecimientos comerciales asiáticos de Bonao, donde detectaron mercancías vencidas, artículos sin registro sanitario y productos que incumplían las normas de etiquetado.

Los operativos fueron realizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control del Comercio de Mercancías (Ceccom) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), con la participación del Ministerio Público.

Entre las mercancías incautadas figuran bebidas importadas, estimulantes sexuales, artículos de uso personal y otros productos cuya comercialización incumplía las disposiciones sanitarias vigentes.

Los establecimientos intervenidos fueron Plaza Victoria, en el distrito municipal Juma Bejucal; Tienda Verano y Supermercado Las Hortensias, en el centro de Bonao; y Mei, situado en la avenida Las Hortensias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/whatsapp-image-2026-11-15-at-105745-am-f83b2f04.jpeg Personal durante el operativo en una tienda de capital chino. (SUMINISTRADA POR EL MICM)

Ofensiva contra las irregularidades

Los allanamientos se producen en medio de una serie de operativos de fiscalización y cierre de establecimientos comerciales de capital chino emprendidos por distintas instituciones del Estado.

En las últimas semanas, las autoridades han intervenido negocios y establecimientos industriales por presuntas violaciones de las normas de construcción, ausencia de permisos, incumplimientos sanitarios y otras irregularidades.

Entre los casos recientes figura el cierre de una fábrica de cartones que operaba sin las autorizaciones correspondientes y mantenía instalaciones de almacenamiento de combustible cuestionadas por las autoridades.

Las inspecciones también han puesto de relieve problemas relacionados con el cumplimiento de obligaciones fiscales, la seguridad de las instalaciones y las condiciones de comercialización de mercancías.

La sucesión de intervenciones refleja un endurecimiento de la supervisión oficial sobre establecimientos que operan al margen de las regulaciones dominicanas, aunque las infracciones detectadas corresponden a situaciones particulares que deben determinarse individualmente.

Violaciones sanitarias

En el caso de Bonao, el MICM explicó que la comercialización de productos vencidos, sin registro sanitario o sin el etiquetado obligatorio constituye una violación de la Ley 42-01, General de Salud, y de la Ley 17-19, sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

Los allanamientos fueron coordinados por la Mesa de Ilícitos y ejecutados por unidades de inteligencia del Ceccom, con apoyo de sus dependencias regionales y técnicos de Digemaps.

En las actuaciones participaron los fiscales Ramón Guerrero Pérez, Juan Ramón Beato Vallejo, Diana Fabián y Jonathan Castillo.

Las mercancías decomisadas fueron trasladadas a las instalaciones del Ceccom, mientras el Ministerio Público continúa los procedimientos judiciales correspondientes.

Las instituciones advirtieron que la comercialización de mercancías ilegales representa riesgos para la salud de los consumidores, perjudica los ingresos fiscales y genera competencia desleal frente a los establecimientos que cumplen las disposiciones legales.

El MICM y el Ceccom anunciaron que mantendrán los operativos de inspección y decomiso en todo el territorio nacional, como parte de las acciones contra el comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados.