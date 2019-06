Nestlé Dominicana espera fortalecer su Plan Barrio este año

¿Cómo funciona?

El programa social de la empresa de alimentos fue creado en el año 2006. Se trata de una micro red de distribución de los productos a través de personas de las comunidades que los comercializan, con lo que generan ingresos que dependen del nivel de ventas que logren. Rosa Iris Cuevas es una de las micro distribuidoras del Plan Barrio en el sector Lechería, en San Cristóbal. Hace ocho años asistió a una charla que dio la empresa para captar socias y le pareció una buena oportunidad para generar dinero para su hogar.

“Cuando inicié en Plan Barrio, en mi casa no había en qué sentarse, y eso era algo que, a mí como mujer, aunque era bastante joven, me preocupaba mucho (...) Ver las cosas que he logrado... creo que es mucho. Creo que quizás el Señor nos ha dado más de lo que nosotros merecemos”, relata Cuevas.