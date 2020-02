$!Organizaciones argentinas protestan por subida en los precios de alimentos

Miles de personas convocadas por la organización social Barrios de Pie marcharon este jueves por Buenos Aires y llevaron a varias cadenas de supermercados su protesta por la subida en los precios de los alimentos, que, consideran, “no tiene ninguna justificación”.

“(Los precios) han pegado saltos que no tienen ninguna justificación. No aumentó el dólar, no aumentaron los combustibles, las tarifas están congeladas. ¿Por qué aumentaron así los alimentos?”, destacó a Efe Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), en enero los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 4.7 % con respecto al mes anterior y un 58.8 % en términos interanuanles, mientras que el costo de la canasta básica aumentó un 3.6 % en el mismo mes.

Saravia recordó que “si aumentan los alimentos aumenta la pobreza” y acusó a “empresarios, grandes monopolios, productores y distribuidores de alimentos” de “hacer que la canasta básica alimentaria sea inalcanzable para muchas familias”.

“Estos empresarios se están aprovechando de la situación y se están aprovechando también de que no se puede dejar de comer”, agregó.

Valoró que es importante “tener consenso de que estos empresarios tienen que poner su parte en esta crisis” que el país atraviesa desde mediados de 2018.

“El Gobierno tiene que tomar medidas más duras con estos empresarios”, manifestó.

Barrios de Pie se encarga también de seguir la evolución de los precios en distintos lugares, y la encargada de hacerlo en el barrio de Pilar (Buenos Aires) es Alejandra Rey, quien detalló que desde enero se produjo “alrededor de un 10 %” de aumento.

“Venimos a reclamar por la canasta básica”, destacó, y agregó que “no hay manera de poder llegar a final de mes, de cumplir con las comidas básicas para los grandes ni para los chiquitos, cuatro comidas es imposible, no se puede, a raíz de eso viene la malnutrición”.