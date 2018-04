Para los pobres, el costo de la canasta subió 4.3% en un año

SANTO DOMINGO. Los precios de los productos y servicios que integran la canasta familiar de los más pobres registraron la mayor subida durante el último año, de acuerdo a los datos publicados la semana pasada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En el transcurso de los últimos doce meses la cesta básica de las familias que sufren mayor exclusión social fue 4.3 % más cara que hace un año, al pasar de RD$13,220.72 en marzo de 2017 hasta los RD$13,783.77 al cierre del mes pasado.

Al analizar este incremento, el economista Miguel Collado Di Franco manifestó que es obvio que causa un mayor impacto en los hogares de menos ingresos, a quienes se le dificultaría más acceder a los productos de la canasta familiar.

“Si tú tienes unas posiblidades limitadas a tener más ingresos y los costos de los bienes que tú estás consumiendo aumentan, pues el nivel de acceder a ellos y no solamente la canasta sino de servicios que no estén incluídos ahí, pues se te va a imposibilitar y obviamente la calidad de vida del dominicano no es la que quisiera por las limitaciones de ingresos que tiene”, explicó.

Ese ritmo de crecimiento está por encima del promedio general y del ascenso de precios registrado por otros estratos sociales. Y eso tiene una razón: los alimentos, que componen una buena parte de la canasta familiar de las familias más pobres, son los que han registrado las mayores alzas de precios en el último año.