“Para mí, tanto la minería salvaje como el fundamentalismo medioambiental son caras de una misma moneda”

Pero, además, el caso de la regalía antes era un avance del impuesto sobre la renta, o sea, que, si la empresa no obtenía beneficios, se descontaba lo que había pagado de regalía. Por lo tanto, no pagaban impuestos.

-Viendo ese pasado, se puede pensar que fue un saqueo contra los recursos naturales del país.

Exacto. Se tenía una visión de explotar la minería como diera lugar, y por eso, la minería de entonces lo más que nos dejó fueron los pasivos ambientales. Fíjate el viejo pasado de lo que fue la Rosario. Como era una mina del Estado, renegociaron. Se había hecho un contrato que evidentemente era mejor que el que existía cuando se hizo la concesión.

Las mineras de entonces, incluso la que están trabajando bien, y están aportando al país, como la Falconbrigde, tienen un contrato indefinido. Eso, ni Guantánamo.

-¿Eso afectará las que están ya operando?

Eso no afecta a las empresas que están operando hoy, sino las que se establezcan en el futuro, o a las que se le venzan los contratos y tengan que renegociar.

Pero lo importante es fomentar la industria atractiva en general sobre otras bases, y con esa visión que tiene el Ministerio, de sostenibilidad. Porque para nosotros la sostenibilidad no solo es ambiental, sino social y económica. Para nosotros la pobreza es el peor enemigo del medio ambiente.

Cuando la gente no tiene que comer, no importan las leyes que hayan, se las arregla, no mide las consecuencias. Y eso lo tenemos no solo en el conuquismo agrícola, sino en la pequeña minería. Por eso es que ahora, por fin tenemos un reglamento tratando de organizar ese sector.

En la explotación de ámbar y larimar, que la hacen a riesgo de la vida de la gente, los más beneficiados son los intermediarios. Realmente tenemos un desorden, y eso tenemos que organizarlo, y ya. Y por fin tenemos un decreto que nos lo permite.