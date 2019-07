Pasajeros sufren las consecuencias de un transporte público en el que no se cumple la ley

“Yo era de los que creía que en este momento no debía haber un carro público en la calle, yo era de los que creía que en este momento un chofer no montaba más de tres pasajeros en el asiento de atrás de un carro y uno adelante”, expresó el inversionista del sector transporte.

En tanto que el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, manifestó que el gobierno es el primero que debe poner el ejemplo y no sobrecargar las unidades de la OMSA ni los vagones del metro.

“Las OMSA están para montar entre 45 y 60 pasajeros y montan 90, tú ves cómo las OMSA van con gente arreguindado, pero igual nos vamos al metro y el metro también lleva un sobre peso de pasajeros, lo que provoca daños y accidentes y cualquier situación se puede salir de control”, dijo el sindicalista al referir que en un vehículo sobrecargado los neumáticos no resisten igual y el chofer no puede tener un absoluto control del mismo.

Para el sociólogo Cándido Mercedes, las personas en República Dominicana han venido degradando sus niveles de ciudadanía.

“Una sociedad no se empodera, no llega a un Estado de desarrollo, si la ciudadanía no se empodera y no asimila el orden institucional y constitucional sobre la cual está revestida”, dijo.