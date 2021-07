$!Precios acumulan subida de 9.32 % en los últimos doce meses

El BCRD detalla que el incremento de las cotizaciones internacionales de las materias primas provocó aumentos en los precios internos de ciertos alimentos, lo que explica en gran medida el crecimiento de 1.09 % del índice del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, el cual representa aproximadamente el 42 % de la inflación del mes de junio. Los demás grupos de mayor variación en ese mes fueron Bebidas Alcohólicas y Tabaco (2.80 %), Restaurantes y Hoteles (0.89 %) y Muebles (0.64 %). Adicionalmente incidieron en la inflación del mes el incremento de precios en los grupos Transporte (0.54 %) y Bienes y Servicios Diversos (0.53 %).

Asimismo, agrega que la inflación “ha sido impactada por el incremento de los precios de otros bienes de consumo y de capital, así como de insumos utilizados para la construcción que, aunque no están incluidos en la canasta familiar del IPC, inciden de forma indirecta por afectar los costos operativos de las empresas en la economía”.

El reporte mensual de los precios puntualiza que la inflación subyacente entre junio 2020 y junio 2021, se colocó en 6.00 %. Este indicador excluye algunos artículos cuyos precios tienden a ser volátiles o bien no responden normalmente a las condiciones monetarias. En ese tenor la inflación subyacente aísla el comportamiento de alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles, los servicios administrados y de transporte, así como las bebidas alcohólicas y el tabaco, permitiendo de esta forma extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria.

Agrega que la variación de 1.09 % del índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en el mes de junio obedece principalmente a los aumentos del pollo fresco (2.05 %), aceite de soya (8.24 %), salami (6.53 %), pan sobado (7.37 %), pan de agua (7.59 %), arroz (1.11 %), huevos (2.28 %), carne de cerdo (1.64 %), chuleta ahumada (1.85 %), yuca (2.10 %), carne de res (1.00 %) y guandules verdes (3.45 %). Estas alzas fueron parcialmente compensadas por las disminuciones de precios de bienes alimenticios de alta ponderación, tales como limones agrios (-28.06 %), aguacates (-8.95 %), plátanos verdes (-2.51 %), piñas (-13.04 %), chinolas (-19.14 %), guineos verdes (-2.18 %), ajíes (-3.05 %) y plátanos maduros (-3.09 %), las cuales repercutieron en que la inflación del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en el mes de junio de 2021 no fuese mayor.

El informe explica además que el crecimiento del índice de precios del grupo Bebidas Alcohólicas y Tabaco fue 2.80 %, producto del aumento de 4.71 % en el valor de la cerveza envasada durante el período analizado, tal como fuera anunciado por comercializadores de este producto. En lo referente al IPC del grupo Restaurantes y Hoteles, el mismo creció 0.89 %, fundamentalmente por los incrementos en los precios de los servicios de comidas preparadas fuera del hogar como plato del día (0.84 %), servicio de pollo (1.22 %), servicio de víveres con acompañamiento (0.82 %) y sándwiches (1.07 %).

La variación de 0.64% en junio de 2021 del grupo Muebles y Artículos para el Hogar varió respecto a mayo, se debió principalmente a las alzas de precios de la reparación de muebles (6.69 %), de los artefactos para el hogar tales como lavadoras (2.10 %), neveras (0.56 %), estufas de gas (1.05 %) y de los productos de limpieza como detergentes (0.80 %), cloro (0.71 %), jabones (1.00 %) y suavizante de ropa (0.52 %).

El IPC del grupo Transporte registró un aumento de 0.54 % en el mes de junio, dentro del cual incidió el incremento en las tarifas de pasajes al exterior (15.14 %) y de pasaje del transporte terrestre en carro público (0.86 %) y motoconcho (0.85 %), así como gomas (2.97 %), baterías (1.25 %), bujías (1.50 %) y lubricantes (2.93 %). De manera particular, es preciso puntualizar que los precios de los combustibles se mantuvieron fijos durante el mes de junio de 2021 y gran parte del mes anterior a éste, según lo dispuesto el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Sin embargo, en la primera semana de mayo se cotizaban a precios inferiores, por lo que el promedio de junio resultó superior en 0.26 %, 0.24 % y 0.28 % para las gasolinas regular y Premium y el gasoil, respectivamente.

El índice de precios del grupo Bienes y Servicios Diversos varió 0.53 % en junio de 2021, explicado por los aumentos de precios de los servicios y artículos de cuidado personal, como el lavado y peinado de pelo (0.77 %), el corte de pelo para hombre (0.83 %), jabón de baño (1.43 %), pañales desechables (1.23 %), pasta dental (0.55 %), entre otros.

El BCRD establece en su informe que la variación de 0.67 % del IPC de los bienes transables, aquellos que pueden exportarse e importarse libres de restricciones, responde fundamentalmente a los aumentos en los precios de la cerveza envasada, pasajes al exterior, gomas, antihipertensivos, detergentes, jabón de baño, pañales desechables, paquetes turísticos, pinturas, combustibles, y de algunos bienes alimenticios como aceite de soya, salami, huevos, carne de cerdo, chuleta ahumada, yuca, carne de res y guandules verdes