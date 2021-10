$!Presupuesto de 2022 no aguanta cumplir con leyes que se llevan 62.7 % del gasto de todo el año

Si el Gobierno decide cumplir plenamente con leyes que establecen el uso de recursos para entidades y fondos específicos, debería condicionarse un monto de RD$656,332 millones o 62.7 % del total del gasto previsto para el próximo año en el proyecto de Presupuesto General del Estado de 2022.

Es una suma que las autoridades consideran “totalmente inmanejable bajo la actual presión tributaria” local.

Estas “rigideces del gasto” establecidas en leyes específicas, se llevarían el 83.1 % del total de las recaudaciones proyectadas de las direcciones generales de Impuestos Internos (DGII) y Aduanas en 2022, de acuerdo con cálculos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

“Esta rigidez de estos porcentajes es lo que yo siempre he llamado el populismo legislativo”, dijo el titular de la Digepres, José Rijo Presbot. “Los legisladores, queriendo complacer a un grupo, (decidieron): Ah, no, vamos a ponerle un por ciento, porque el Gobierno no cumple”.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) debería recibir RD$43,474.8 millones por la Ley 139-01, pero solo se le incluyeron RD$9,446.7 millones; los gobiernos locales (ayuntamientos) RD$77,540.4 millones, pero se les consignó RD$22,522.8.

El Poder Judicial también debería recibir RD$20,725.6 millones, pero se le presupuestaron RD$9,087.3 millones, y la Procuraduría General RD$11,219.9 millones por la Ley 194-04, aunque no obstante se le pautaron RD$6,392.6 millones.

El tan demandado 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación tampoco se le dará completo en el próximo año. Cuando se endrían que destinar RD$233,533.2 millones, el Gobierno ha presupuestado RD$231,147.7 millones.

Con pesadez, Rijo indicó que, de RD$656,332 millones que el Gobierno debería destinar –como mandan las leyes– a 25 entidades y fondos, solo pudo presupuestar RD$387,899.6 millones, que representan el 37.1 % del gasto proyectado para el próximo año.

A pesar de la limitante, al menos el Ministerio de la Mujer –si se aprueba el proyecto como lo envió el Poder Ejecutivo- recibiría RD$2.1 millones, son RD$400,000 más que los RD$1.7 millones calculados por el 1 % de las recaudaciones que se hacen por concepto de la Ley de Porte y Tenencia de Armas de Fuego.

“Nos faltan 5 mil millones de pesos para Senasa (Seguro Nacional de Salud) para el incremento de la cápita, y una serie de proyectos de inversión que se han anunciado que están sujetos a nuevos ingresos”, observó Rijo durante un encuentro reciente con periodistas, por citar un ejemplo de lo que falta por cubrir.