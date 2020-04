$!República Dominicana no puede aprovechar bajos precios del petróleo por poca capacidad de almacenamiento

La República Dominicana no está en la capacidad de aprovechar los bajos precios del petróleo en los mercados internacionales porque su espacio de almacenamiento está totalmente lleno.

“No tenemos capacidad de almacenaje porque tenemos nuestros depósitos llenos de crudo. La capacidad de crudo de la refinería es de 900,000 barriles ¿Y cuántos barriles tenemos nosotros ahora en estos días? 900,000 barriles porque no podemos procesar”, dijo a Diario Libre el presidente del Consejo de Administración de Refidomsa (PDV), Félix (Felucho) Jiménez.

Indica que hay que considerar que una cosa es el precio del crudo, del petróleo sin procesar y otra cosa es lo que pasa con los productos derivados del petróleo. Por ejemplo, explica Felucho, ayer hubo una variación de manera salvaje en el precio del West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo y pocas personas saben que cuando se habla del precio WTI, que es un precio de referencia para el mercado de los Estados Unidos, hay tres precios que se deben de valorar:

Está el precio para la venta y entrega inmediata; está el precio para entrega a mayo, este es a futuro al mes siguiente, y está el precio de futuro en dos meses.

¿Qué se desplomó? Continúa explicando el funcionario, el precio para la entrega en mayo, que se colocó e incluso por encima de un valor negativo por encima de US$40 el barril, sin embargo, a esa misma hora ese precio para entrega inmediata era poco más de +US$15 el barril y para entrega en junio e incluso superaba un poco los US$20 el barril.

Félix (Felucho) Jiménez detalla que no pueden procesar porque la Refinería cuando procesa un barril de petróleo hay un porcentaje que es de Fuel Oil, otro de gasoil, otro es de gasolina, otro porcentaje es GLP y así sucesivamente. Cinco o seis derivados o subproductos del petróleo son los que produce la Refinería cada vez que procesa petróleo.

“A quién le vendemos el combustible de avión, no se lo podemos vender a nadie porque la capacidad de nosotros de combustibles de avión está llena. El país tiene, como todo los países del mundo, una capacidad limitada de almacenamiento”, apuntó el funcionario.

Explica que la República Dominicana hizo una inversión importante y a partir del próximo mes, a finales de mayo, podría aumentar en un 40% la capacidad de almacenamiento que se tienen en Haina.

“Nosotros tenemos los productos para satisfacer la demanda del país, no va haber problemas de abastecimiento como no lo ha habido en el Gobierno de Danilo Medina”, precisó.

Felucho Jiménez reiteró que el país no tiene capacidad de comprar crudo porque no puede refinar “y si no podemos refinar y tenemos los tanques llenos, cómo podemos nosotros aprovechar eso que se produjo ayer por ejemplo, imposible”.

Entiende que mientras no haya una salida a la crisis sanitaria mundial no habrá una salida a la crisis económica que la pandemia del COVID-19 ha provocado. En ese sentido, dijo que en la Refinería lo que están haciendo ahora es evaluando el día a día.

“En la refinería estamos pensando que en el mes de mayo puede haber una aumento de la demanda de la gasolina, gasoil, etcétera, porque pensamos que a partir del próximo mes si seguimos trabajando en el aspecto sanitario, pues, a partir de tres o cuatro semanas vamos a comenzar a ver que otros sectores de la economía dominicana podrán integrarse a la producción y a la comercialización”, argumentó.

Explicó que la demanda del país en el abril con respecto al año pasado, se ha reducido en un 40%. “¿Y qué estamos proyectando para mayo? Que esa reducción en lugar de bajar de un 40%, quizás podamos subirlo hasta el 50 o 55%, pero esa son previsiones que estamos tomando nosotros”.

En un comunicado difundido en febrero de este año, Felucho explicaba que para esta marzo estarían en funcionamiento tres tanques de almacenamiento de gasoil óptimo, gasolina premium y combustible de aviación jet A1.

Explicó que la instalación de los tanques implica una inversión de 19 millones de dólares, y requirió de más de 1,800 toneladas de acero.

En total la inversión del mantenimiento que se anunció en esa fecha y expansión asciende a más de 21.8 millones de dólares.

El nuevo tanque de combustible de aviación Jet A-1 tendrá una capacidad nominal de 92,099 barriles. Los otros dos tanques serán para almacenaje de gasolina y gasoil, con una capacidad nominal de 129,205 barriles cada uno.

Destacó que con la construcción de estos tres tanques el almacenaje para gasolina, gasoil y Jet A-1, Refidomsa PDV incrementa de 22 a 30 días su capacidad de almacenamiento de combustible.

West Texas Intermediate (WTI)

Un cable de la Agencia EFE explica que el barril de WTI, el crudo de referencia estadounidense, para entrega en mayo (último día de cotización) seguía en rojo, a -7,80 dólares, una situación inaudita provocada por la pandemia del nuevo coronavirus que ha hecho retroceder abismalmente la demanda de petróleo.

Tras haber estado por encima de cero durante varias horas a primera hora del martes, los contratos para mayo del barril de West Texas Intermediate (WTI) reanudó su descenso.

El lunes había cerrado en -37,63 dólares en Nueva York.